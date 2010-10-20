-SİGORTALI SAYISI 1 MİLYON ARTTI ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Ekonomik büyüme ve kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarıyla Şubat-Temmuz 2010 döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı işçi sayısına 1 milyonun üzerinde artış yaşandı. Ekonomide yakalanan olumlu tablo sosyal güvenlik alanında da etkisini gösterdi. Ekonomik büyümenin yarattığı olumlu hava, SGK'nın kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürütmekte olduğu denetim çalışmaları, SGK Alo 170 İletişim Merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesiyle birlikte kuruma kayıtlı işçi sigortalısı sayısında Şubat-Temmuz 2010 döneminde 1 milyon 63 bin artış kaydedildi. Şubat ayında 8 milyon 913 bin olan sigortalı sayısı, martta 9 milyon 136 bin 36'ya, nisanda 9 milyon 361 bin 665'e, mayısta 9 milyon 604 bin 589'a, haziranda 9 milyon 743 bin 72'ye ve temmuzda 9 milyon 976 bine ulaştı. Ağustos, eylül ve ekim ayları da dikkate alında Şubat 2010'dan itibaren sigortalı sayısında 1 milyonun oldukça üzerinde bir artış yakalandı. Şubat-Temmuz 2010 döneminde kayıtlı iş yeri sayısında da önemli ilerleme kaydedildi. Kayıtlı iş yeri sayısı Şubat 2010'da 1 milyon 203 bin 272 iken, Temmuz 2010'da bu sayı 1 milyon 267 bin 404'ü buldu. Aktif iş yeri sayısındaki artış 64 bini geçti.