-Sigortalı konut sayısı 3,5 milyon ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Hazine Müsteşarlığı, zorunlu deprem sigortası uygulamasına toplumun daha fazla sahip çıkması ve konut sahiplerinin sigortalarını her yıl yenilemesi gerektiğini bildirdi. Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminin ekonomik ve sosyal açılardan Türkiye'de büyük yıkımlara yol açtığı ifade edilerek, depremin 12. yılı nedeniyle doğal afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, maddi kayıpların telafi edilmesi yönündeki çalışmalara tekrar dikkat çekmek gerektiği belirtildi. Geçen 12 yıllık süre içinde Türkiye'de, büyük boyutta can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerin olmamasının memnuniyet verici olduğu kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağında bulunduğu, küçük ve orta büyüklükte depremlerin sıklıkla meydana geldiğinin hiç bir zaman unutulmaması ve buna uygun önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu en önemli doğal afet tehlikesi olan depremin konutlara vereceği hasarları tazmin etmek amacıyla Marmara depremi sonrasında uygulamaya konan Zorunlu Deprem Sigortası'nın ve bu sigorta teminatını sunmak üzere kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) bugüne kadar ki performansı memnuniyet vericidir. Ancak bu uygulamaya toplumumuzun daha fazla sahip çıkması ve konut sahiplerinin sigortasını her yıl yenilemeleri gerekmektedir. 12 yıl önce, 500 bin civarında olan sigortalı konut sayısı, Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması sayesinde 3 milyon 500 bine ulaşmıştır.'' Açıklamada, sayının daha yukarılara çıkarılmasında, sigorta sektörü, eğitim kurumları, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışmasının büyük önem arzettiği belirtilerek, DASK tarafından bu yıl başlatılan ''Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor'' yarışmasının işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturduğuna dikkat çekildi.