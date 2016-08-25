Sigortadan para almak için kolunu ve bacağını kesti

Vietnam'da genç bir kadın, sigortadan tazminat alabilmek amacıyla kendisini tren kazası geçirmiş göstermek için sol kolunu ve sol bacağını kesti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yerel basında çıkan haberde, başkent Hanoi'de 30 yaşında bir kadının sigortadan yaklaşık 130 bin dolar para alabilmek için sol kol ve sol bacağının bir kısmını kestirdiği belirtildi. Habere göre, karakola giderek 5 Mayıs gecesi tren kazası ihbarında bulunan 21 yaşındaki Doan Van isimli tanık, L.T.N. adlı kadının, tren çarpması sonucu sol kolunun ve sol bacağının üçte birini kaybettiğini söyledi.

Aylarca araştırıldı

Doktorlar, hastaneye kaldırılan L.T.N'nin uzuvlarının dikilemeyeceğini tespit etti. Olayla ilgili aylar süren soruşturmanın ardından polis, tanık ve kaza geçirdiği ileri sürülen kadının birbirlerini tanıdığını ve böyle bir tren kazasının meydana gelmediğini tespit etti. Bac Tu Liem polis şefi Nguyen Thanh Tung, Tuoi Tre gazetesine, Doan Van ile uzuvlarını kesmesi için anlaşan kadının, bu yolla sigortadan tazminat olarak yaklaşık 130 bin dolar almayı planladığını açıkladı.

Tung, ilk kez böyle dehşet verici bir olayla karşılaştıklarını belirterek bunun, insanların hayatları pahasına sigorta sahtekarlığına başvurmamaları açısından emsal teşkil etmesini ümit ettiğini söyledi. Hala tedavi gören kadının, uzuvlarına zarar verdiği için cezalandırıp cezalandırılmayacağı henüz bilinmiyor.