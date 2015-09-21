Sigortacılardan trafik sigorta primleri konusunda uyarı: Primler daha da artabilir!

Yılın ilk yarısında trafik sigortasında ortalama primler geçen yıla oranla sadece yüzde 10 artarken, kurdaki artışın hasar maliyetlerini ikiye katlaması sonucu trafik sigortasının primi yükseldi. Ağustos ayından itibaren fiyatlardaki artış yüzde 30’u geçti. Sigortacılar, primlerin biraz daha artacağı görüşünde.

Hürriyet’te yer alan habere göre; bir taraftan kurdaki artış, diğer taraftan yasal düzenlemeler maliyetleri artırınca trafik sigortasının fiyatı da yükseldi. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, son dönemde döviz kurlarındaki artışın yedek parça maliyetlerinin artmasına neden olduğunu belirterek, “Ayrıca Eksper Atama Yönetmeliği kapsamında motorlu araç sigortalarında uygulanacak taban ekspertiz ücretlerinde gerçekleştirilen artışların da hasar maliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor” dedi.

'Sektör Haziran sonu itibariyle 1.2 milyar zarar etti'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ramazan Ülger, trafik sigortasında yıllık prim artışının yüzde 10’un altında olduğunu, ancak Ağustos ayı ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında ortalama poliçe priminde yüzde 32’lik bir artış yaşandığını söyledi. Ramazan Ülger, trafik sigortasında Haziran sonu itibariyle sektörün 1.2 milyar lira zarar ettiğini belirterek, “Sektör, her bin liralık trafik primi sonrasında 500 lira zarar ediyor” dedi.

Ödenen tazminatlardaki artışta kurun da etkisi olmasına rağmen asıl artışın yeni yapılan düzenleme ile değer kaybına yönelik tazminat taleplerinden kaynaklandığını vurgulayan Ülger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artan maddi hasarların ortalama dosya maliyetindeki yüzde 22 artışın 15’i maliyet artışından, 7’si değer kaybı ödemelerinden kaynaklanıyor. Bu dönemde maddi hasardaki artıştan daha yoğun bir artış, yüzde 38 ile bedeni hasar ödemelerinde yaşandı. Artık trafik sigortasında gerçekleşen hasarının yüzde 52’sinin bedeni hasarlardan oluştuğunu görüyoruz. Geçmişte bu oran yüzde 20-30 arasındaydı.”

Asıl sorun bedeni hasarlar

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ramazan Ülger, kurdaki yüksekliğin devam etmesinin maliyetleri daha da artıracağını, ekspertiz ücretleri ile ilgili düzenlemenin getireceği yükün ise yüzde 2 olacağını belirterek, şunları söyledi: “Asıl önemli sorun, bedeni hasarlarda devam eden maliyet artışı ve bu artışı tetikleyen yasal eksiklik. Bu eksikliği gidermek için trafik sigortasının genel şartlarında düzenleme yapıldı. Önemli olan bu düzenlemelerin mahkemeler tarafından uygulanıp uygulanmayacağı. Eğer uygulanmazsa trafik sigortasındaki belirsizlik ve maliyet artışı devam edecek. Dolayısıyla yasal düzenlemeler yapılmadığı müddetçe maliyetlerin daha da artacağı açık.”

Maliyet, fiyata yansıyor

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış ile birlikte mevzuat değişikliklerinin de sigorta şirketlerinin hasar maliyetlerini artırdığını belirterek, şunları söyledi: “Trafik sigortası genel şartlarındaki değişiklikler ile trafik kazaları sonucunda aracın değer kaybının tespiti ve bedeni zararlarda destekten yoksun kalma tazminatının hesabına ilişkin esaslar belirlendi. Ağustos ayında yürürlüğe giren Eksper Atama Yönetmeliği çerçevesinde taban ekspertiz ücretlerinde artışlar gerçekleştirildi. Trafik kazalarına yönelik sağlık harcamalarının karşılığı olarak trafik sigortasında yazılan primlerin belli bir yüzdesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılması da trafik sigortasının teknik sonuçlarını olumsuz yönde etkilemekte. Söz konusu uygulama değişikliklerinin sigorta şirketlerine yaratacağı maliyet artışlarının poliçe primlerine yansıtılması da kaçınılmaz.”

Yüzde 40’lar civarında artış olur

Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç, trafik sigortasında ortalama primde geçen yıla göre Haziran ayından itibaren artış olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ortalamada bu yıl, prim artışı yüzde 20’ler civarında olur diye tahmin ediyorum. Bu da ilk 6 ayda pek zam olmadığını düşünürsek, ikinci 6 ayda yüzde 40’lar civarında bir artış olabileceğini gösteriyor. Bu her kademede olmayacaktır, ağırlıklı olarak ilk kayıt ve hasarlı müşterilerde kendisini hissettirecektir. Şunu da söylemek gerekir, geçen yıl ve bu yılın ilk yarısında önceki yıllara göre ortalamada yüzde10’lar civarında indirim yapıldı. 2015’in ilk iki çeyreğinde trafik sigortalarında ciddi artış gösteren hasarlar, genel şartlara dahil edilen yeni teminatlar ve maddi hasarları direkt etkileyen kur artışlarıyla birlikte yeni ekspertiz maliyetleri primdeki artışın temel sebepleri. Trafik sigortasında zarar ise geçe yılın iki katı. İlk 6 ayda 1.2 milyar TL zarar edildi. Bu fiyat artışları bir miktar zararı aşağıya çekecektir diye tahmin ediyorum.”