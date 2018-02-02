Sigortacılar, sigorta davalarına bakan hâkimleri tatile götürmüş!

Binlerce itilaflı sigorta davasına bakan hâkimin, Türkiye Sigorta Birliği sponsorluğuyla düzenlenen iki günlük sempozyum için dört gün boyunca Bursa’daki 5 yıldızlı Çelik Palas Otel’de aileleri ve yakınlarıyla birlikte ağırladığı aktarıldı. Hâkim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yargıçları izinli saydığı; bu kararda Türkiye Sigorta Birliği isminin hiç geçmediği belirtildi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre sempozyum, Türkiye Adalet Akademisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sigorta Hukuku Türk Derneği tarafından organize edilirken; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Erzurum, Antalya ve Antep olmak üzere 9 bölgede faaliyet gösteren BAM yargıçları sempozyuma çağırıldı. 70’e yakın hakim sempozyuma davet edilirken, Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) yargıçları izinli saydı. HSK’nin izin kararında Türkiye Sigorta Birliği’nin isminin hiç geçmemesi dikkat çekti. Geçen günlerde de Türkiye Sigorta Birliği ile Türkiye Adalet Akademisi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Davet edilenlerin Türkiye Sigorta Birliği üyesi olan sigorta şirketlerinin ‘taraf olduğu’ davalara bakan dairelerde görev yapan yargıçlar olduğu öğrenildi. Hâkimlerin Sigorta Birliği’nin sponsorluğunda aileleriyle birlikte otelde ağırlanması eleştirilirken, bu durum sempozyuma davet edilen kimi hakimler arasında da rahatsızlık yarattı. Bazı hakimler, bu etkinliğin ‘etik olmadığını’ bildirerek, sempozyuma katılmayacağını ifade etti. 7 yargıç da sempozyuma çeşitli nedenlerle katılmayacağını kaydetti.

Etkinliğe ilişkin WhatsApp grubu

Edindiği bilgiye göre, etkinliğe ilişkin bir Whatsapp grubu oluşturuldu. 20 Aralık’ta oluşturulduğu öğrenilen “Sigorta Tahkim Bursa” isimli grupta, etkinliğe ilişkin yazışmalar yapıldı. Gruba N.B. isimli yargıç tarafından yazılan yazıda, etkinliğin HSK’nin izniyle yapıldığının altı çizilerek, “Arkadaşlar, katılım durumlarınızı eş ve çocuklarınız katılacaksa kaç kişi olarak katılacağınızı, mazeretinizi nedeniyle katılamayacaksanız bu durumu pazartesi gününe kadar, her bir meslektaşımın ayrı ayrı bildirmesini istirham ederim” ifadesi kullanıldı.

"Masrafları Sigorta Birliği ödeyecek"

N.B. isimli yargıç, etkinliğe ilişkin tüm ulaşım masraflarının Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılacağını belirterek, mesajına şöyle devam etti:

“Arkadaşlar; tüm ulaşım işlemleri ve masrafları Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılacaktır. Uçuş biletleri için hepinizi ayrı ayrı arayıp gerekli bilgileri sizden alıp biletlerinizi kendileri alacak. Eş ve çocuklarıyla katılanlardan hiçbir ödeme alınmayacak. Katılımcının kendisi ve ailesi için otel ve ulaşım masraflarının tamamı birlik tarafından karşılanacaktır.”

Ancak N.B.’nin ‘masrafları Türkiye Sigorta Birliği karşılayacak’ mesajına karşın HSK’den Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Adalet Komisyonu’na gönderilen yazıda, ‘katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri’nin ‘sempozyum bütçesinden karşılanacağı’ ifade edildi.

İlgili yazıda, ayrıca şöyle dendi:

“Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sigorta Hukuku Türk Derneği tarafından 02-03 Şubat 2018 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenmesi planlanan ‘Sigorta Hukuku’nda Güncel Sorunlar’ konulu sempozyuma katılmak üzere ekli listede isimleri belirtilenlere izin verilmiştir. Katılımcılara ait konaklama ve ulaşım giderleri sempozyum bütçesinden gidiş-dönüş birer günlük yol yevmiyeleri ise bağlı bulundukları birim bütçesinden karşılanacaktır."

Öte yandan görüştüğümüz organizasyon şirketi de sempozyumu düzenleyen kurumun Türkiye Sigortalar Birliği olduğunu ifade etti.