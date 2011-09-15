-Sigorta tarifeleri değişti ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında, tedavi giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminatı, 1 Ocak 2012 yılından itibaren kişi başına 150 bin liradan 225 bin liraya çıkarıldı. Hazine Müsteşarlığının, ''Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimatı Tebliği'', ''Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat Tebliği'', "Tehlikeli Maddeler İçin Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat Tebliği", Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yapılan değişikliğe göre, 1 Ocak 2012 yılından itibaren otomobil ve taksilerde tedavi ile sakatlanma ve ölüm teminatı, kişi başına 150 bin liradan 225 bin liraya, kaza başına teminat miktarı da 1 milyon 50 bin liradan 1 milyon 575 bin liraya yükseltildi. Minibüs (8-14 kişilik) için tedavi ile sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 150 bin liradan 225 bin liraya, kaza başına 2 milyon 100 bin liradan 3 milyon 150 bin liraya çıkarıldı. Otobüs (15-29 kişilik) için tedavi ile sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 225 bin lira, kaza başına 6 milyon 525 bin lira, 30 ve üzeri koltuklu otobüsler için ise tedavi ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 225 bin lira, kaza başına 11 milyon 250 bin lira oldu. -Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tarife ve Talimatında da teminat tutarları, yeni yıldan itibaren artırılacak. Buna göre taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm durumlarında teminat tutarı 57 bin 500 liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Hazine Müsteşarlığının Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası tarifeleri de yeniden belirlendi.