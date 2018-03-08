T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sigorta sektöründe 67 milyar dolarlık teklif

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – ABD’li sigorta şirketi Cigna bugün yaptığı açıklamada sağlık sigortası sektöründe faaliyet gösteren Express Scripts’i satın almak için 67 milyar dolar teklif ettiğini açıkladı

08 Mart 2018 17:36

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – ABD’li sigorta şirketi Cigna bugün yaptığı açıklamada sağlık sigortası sektöründe faaliyet gösteren Express Scripts’i satın almak için 67 milyar dolar teklif ettiğini açıkladı.

CNBC’de yer alan habere göre alım teklifinde hisse başına 48.75 dolar nakit ve yeni şirketin 0.2434’lük hissesi (toplamda hisse başına 96.03 dolar) teklif edildi. Anlaşmaya Express Scripts’in 15 milyar dolar tutarındaki borçları da dahil.

Teklif Express Scripts’in hisselerinin değerinin yüzde 31 üzerinde bir değere sahip. Anlaşma gerçekleşirse sağlık sigortası sektöründeki en büyük satın alma ve birleşmelerden biri olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAABDliCignaExpress ScriptsiCNBCdeAnlaşmaya Express ScriptsinTeklif Express ScriptsinAnlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24