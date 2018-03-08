Sigorta sektöründe 67 milyar dolarlık teklif

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – ABD’li sigorta şirketi Cigna bugün yaptığı açıklamada sağlık sigortası sektöründe faaliyet gösteren Express Scripts’i satın almak için 67 milyar dolar teklif ettiğini açıkladı.

CNBC’de yer alan habere göre alım teklifinde hisse başına 48.75 dolar nakit ve yeni şirketin 0.2434’lük hissesi (toplamda hisse başına 96.03 dolar) teklif edildi. Anlaşmaya Express Scripts’in 15 milyar dolar tutarındaki borçları da dahil.

Teklif Express Scripts’in hisselerinin değerinin yüzde 31 üzerinde bir değere sahip. Anlaşma gerçekleşirse sağlık sigortası sektöründeki en büyük satın alma ve birleşmelerden biri olacak.