Sigorta limiti 100 bin liraya yükseliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hazırladığı 50 bin lira olan mevduat sigortasının limit tutarının 100 bin liraya çıkarılmasını öngören yönetmeliği Başbakanlık'a gönderdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarının artırılması için yeni yönetmelik hazırladı.

TMSF açıklamasında, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanmakta olan 50 bin TL tutarındaki sigorta limitinin en son 5 Temmuz 2004 tarihinde belirlendiği ve söz konusu limitte bugüne kadar herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmediği belirtildi.

Açıklamada, ''Son 9 yıllık birikimli enflasyon oranı ile kişi başına tasarruf mevduatı tutarı ve sigortalı mevduatın toplam mevduat içindeki payı gibi ekonomik ve finansal kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'de yaklaşık 9 yıldır uygulanmakta olan 50 bin TL'lik sigorta limit tutarının güncellenmesinin sistemin etkinliği bakımından faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Mevduat sigortası limit tutarının güncellenmesi amacıyla, 50 bin TL olan sigorta limitinin 100 bin TL'ye yükseltilmesi kararlaştırılmış ve gerekli Yönetmelik değişikliğine ilişkin taslak, Başbakanlık'a gönderilmek üzere hazırlanmıştır'' denildi.