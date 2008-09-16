Sigorta hisselerinde büyük değer kaybı

Global finans piyasalarındaki olumsuz hava ve dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden American International Group'un (AIG) zor durumda olmasının etkisiyle sigorta sektörü endeksi yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.



Sigorta sektörü endeksi saat 16.15 itibariyle yüzde 6,23 düşüşle 87.394,00 puanda seyrediyordu. Aynı saat itibariyle İMKB Ulusal 100 Endeksi ise yüzde 4,68 değer kaybetti; sektör hisselerinden Güneş Sigorta yüzde 14.0, Aviva Sigorta yüzde 11,29, Ray Sigorta ise yüzde 12,14 kayıptaydı.



EFG İstanbul'dan Analist Mete Yüksel, "Sigorta şirketlerinin hemen hemen tamamında bir stratejik ortaklık hikayesi söz konusu. Bu konuda şirketler bazı görüşmeler yapıyordu. Ancak global finans piyasalarındaki mevcut olumsuz koşullar, portföyünde sigorta sektörü hissesi bulunduran yatırımcıları 'ben bu riski şu ortamda taşımak istemiyorum' şeklinde bir algılamaya yönlendirmiş olabilir" dedi.



Vakıflar Bankası iştiraklerinden Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik'teki paylarının kısmen veya tamamen satılması konusunda çalışmalar yapmak üzere JP Morgan Chase Bank'ı danışman firma olarak seçti.Ayrıca Yapı Kredi Sigorta da satış sürecinde bulunuyor.



Öte yandan İsviçre merkezli Zurich Finansal Hizmetler Grubu'na ait Zurich Sigorta'nın, Orta ve Doğu Avrupa CEO'su Lutz Bauer, Reuters'a geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'de stratejik ve finansal katkı sağlayacak inorganik büyüme fırsatlarına açık olduklarını söylemişti. Yüksel ayrıca, "Yatırımcının bu algılamasına AIG ile ilgili gelişmelerin de bir ucu dokunmuş olabilir" diye ekledi.



New York eyalet yetkilileri tarafından 20 milyar dolarlık kredi sağlanan sigorta şirketi AIG'in varlığı, kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notunu düşürmeleri sonrasında tehlikeye girmişti.



Konu hakkında yakından bilgi sahibi bir kaynak, Fed'in bir zamanlar dünyanın en büyük sigorta şirketi olan AIG için neler yapılabileceğini değerlendirmek üzere yatırım bankası Morgan Stanley'i görevlendirdiğini belirtti. Sene başından beri piyasa değerinin yüzde 92'sini yitiren AIG'nin hisseleri de Pazartesi yüzde 61 değer kaybetti.



