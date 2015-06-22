'Sigorta Acenteleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle 11 bin 500 iş yeri kapanacak, binlerce kişi işsiz kalacak'

Profesyonel Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Demir, Hazine Müsteşarlığının Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 11 bin 500 iş yerinin kapanacağını, binlerce kişinin işsiz kalacağı iddia etti.

Hazine Müsteşarlığının sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğinin Resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milliyet'te yer alan habere göre Profesyonel Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Demir, “Yönetmelikle 4 yıllık fakülte mezunu müdürü piyasadan bulacaksınız ve bir de 1,5 yıl hizmet geçmişi olacak. Aylardır anons yaptırdım. 150 kişi müracaat etti ama bir tanesinde bile 1,5 yıl hizmet geçmişi yok sigorta acentelerini zor günlerin bekliyor. Yönetmelik anayasaya aykırı" dedi.

‘Piyasada hizmet geçmişi olan müdür yok’

Acente sahiplerine birçok yükümlülük getiren yönetmeliğin kendilerini zarara uğratacağını savunan İbrahim Demir, “Bu yönetmelikte bütün limited şirket sigorta acentelerinde ve sigorta acenteleri şubelerinde 4 yıllık fakülte mezunu ve 1,5 yıl hizmet geçmişi personelin müdür olarak atanması isteniyor. Bu atanması istenen iş yeri, acente şubeler olarak tam 11 bin 500 iş yerine tekabül ediyor. Dört yıllık fakülte mezunu müdürü piyasadan bulacaksınız ve bir de 1,5 yıl hizmet geçmişi olacak. 1,5 yıl hizmet geçmişini bulamıyoruz. Benim iş yerim Ödemiş’te 30 Aralık’tan beri belediyeye anons ettiriyorum ve 150 kişi müracaat etti lisans mezunu olarak ama bir tanesinde bile 1,5 yıl hizmet geçmişi yok” dedi.

‘70-80 bin kişi aç kalacak’

Binlerce kişinin işsiz kalacağını belirten İbrahim Demir, şunları söyledi: “Toplam 11 bin 500 iş yeri kapanıyor ve bu iş yerlerinde 20 bin kişi çalışıyor. 20 bin kişi ailesi ve efradı ile birlikte 70-80 bin kişi aç kalacak, sokağa atılacak. Biz istiyoruz ki bu yönetmeliği iki yıla çıkarsınlar bu bir buçuk yıllık hizmet deneyimini de biz kendi bünyemizde tamamlatalım. Alalım 4 yıllık fakülte mezunu personeli ve kendi bünyemizde yetiştirelim. Hem 11 bin 500 iş yeri kapanmasın hem de 20 bin kişi sokağa atılmasın. Zaten Türkiye’de işsizlik had safhada bu böyle devam ederken bir de 20 bin kişiyi sokağa atarsak yazık, günah. Bu iş yerleri açılırken her iş yeri için en az 20-25 bin masraf oldu bunların zararı var. Bir de iş yerleri kapatınca çalışan personele kıdem, ihbar, tazminat ödeme durumu var.”

‘Kanunla açılan şubeleri yönetmelikle kapatıyorsunuz’

Kapanan acentelerin hem SGK yönünden hem de vergi açısından devlete de zararı olacağını savunan Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Şubeler kapandığında yılda 300 milyon TL devlete zararı var. Bu kadar vahim bir konuda biz sesimizi duyuralım diye cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlara mektup yazdık ama bir tanesine sesimizi duyuramadık. Attığımız mektuplara hep hazineden cevap geliyor. Zaten onlar çıkarmış bu yönetmelikten ne başbakanın haberi var ne cumhurbaşkanının haberi var. Duysalar ‘Durun kardeşim siz ne yapıyorsunuz’ diyecekler. Ama sesimizi duyuramıyoruz. Bütün yetkililere sesleniyoruz bu yönetmeliği alsınlar, okusunlar mantıklı mı mantıksız mı? Anayasa’ya aykırı 5684 sayılı kanuna aykırı. Çünkü açılan iş yerleri ve şubeler 2008 yılında çıkarılan kanuna göre açıldı. 5684 sayılı kanunda ‘acenteler şubeler açabilir’ diyor. Resmen kanunla açılan şubeleri bir yönetmelikle kapatıyorsunuz. Anayasa mı üstün kanun mu üstün yönetmelik mi üstün? Hem Anayasa’ya hem kanuna aykırı. Kanunla açılmış iş yerlerini siz yönetmelikle kapatıyorsunuz. Bu kadar insana günah.”

‘Stresten beyin kanaması geçirdim’

Yönetmeliğin çıkması ile büyük bir stres yaşadığını ve beyin kanaması geçirdiğini anlatan Demir, “Bir ay önce beyin kanaması geçirdim. Ağzımdan burnumdan kan boşaldı. Üç gün hastanede yoğun bakımda kaldım. Stresten tansiyonum 23 olmuş. Benim 47 şubem var hepsi kapanacak. İki trilyon zararım var. Benim zararımı kim çekecek? Günah değil mi?” dedi.