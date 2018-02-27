Sigorta acenteleri 9 ayda 3 milyar lira gelir elde etti!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sigorta acentelerinin komisyon gelirinin 2017 yılının ilk 9 ayında 2 milyar 929 milyon lirayı geçtiğini açıkladı.

Gürer, soru önergesinde Trafik Sigortasında, şirketler aynı ürünü fiyatlandırırken, A şirketi ile B şirketi arasında zaman zaman uçurumlar oluştuğunu dikkat çekerek, “Trafik sigortalarının belirlenmesinde, işin maliyetinin hesaplanmasında hangi kriterler uygulanmaktadır? Trafik sigortalarından belirsizliğin ortadan kaldırılması için bir düzenleme yapılacak mıdır? Ülkemizdeki trafik sigorta acentesi sayısı kaçtır? Ülkemizdeki yabancı trafik sigorta acentesi sayısı kaçtır? Ülkemizde yerli ve yabancı ortaklı trafik sigorta acentesi sayısı kaçtır? Ülkemizde sigorta acentelerinin 2016 ve 2017 yılı toplam cirosu ne kadardır?” şeklindeki sorulara yanıt verilmesini istedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Zorunlu trafik sigortası primleri, araç grubu (otomobil, kamyonet, kamyon vb.), kullanım tarzı (özel veya tüzel kullanım) ve aracın teknik özellikleri gibi araca ilişkin unsurların yanı sıra işletenin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, ehliyet sahibi olduğu süre, ikametgâh ili ve hasar geçmişi gibi sigortalının kişisel özellikleri dikkate alınarak belirlenebilmektedir” dedi.

Mehmet Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, “Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespiti" başlıklı Geçici 11 'inci maddesiyle birlikte, 12.04.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere zorunlu trafik sigortalarında araç grubu, basamak ve il grupları bazında zorunlu trafik sigortalarına ilişkin azami primler belirlenmiştir. Azami prim uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, araç işletenlerinin Kanunen yaptırmakla mükellef olduğu zorunlu trafik sigortalarına makul primlerle erişebilir hale geldiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla primlerle ilgili belirsizlik de ortadan kalkmıştır” açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şu açıklamayı yaptı: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 2 nci maddesinde, "sigorta acentesi"; "Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi" şeklinde tanımlanmıştır.

Ülkemizde yalnızca trafik sigortası üretimi yapan acenteler şeklinde bir ayrıma gidilmemekte olup, sigorta acenteleri sigorta şirketleri ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır. Ülkemizde levhaya kayıtlı 7216 gerçek kişi, 8604 tüzel kişi sigorta acentesi bulunmaktadır. (24.01.2018 tarihi itibarıyla)Ülkemizde yabancı sigorta acentesi bulunmamaktadır. Bununla beraber 6 adet yabancı ortaklı sigorta acentesi faaliyet göstermektedir”