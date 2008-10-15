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Spor

Signori: "Zarate bana benziyor"

Eski Laziolu Giuseppe Signori, Zarete’de kendini gördüğünü ve bu performansla Lazio’nun lige aday olabileceğin söyledi.

15 Ekim 2008 03:00


Eski Laziolu Giuseppe Signori, Zarete’de kendini gördüğünü ve bu performansla Lazio’nun lige aday olabileceğin söyledi.

Signori, Lazio forması altında 152 lig maçında 107 gol atmış ve üç defa da Serie A’nın gol kralı olmuştu. Zarate de aynı şekilde sezona başladı ve şimdiye kadar 6 gol kaydetti. Efsane golcü, Arjantinli için Tuttosport’a şunları söyledi:

“Zarate bana benziyor. Benim gibi şut çekiyor, bana benim Lazio’da oynadığım günleri hatırlatıyor”

“O, yeni Signori mi? Bu atacağı gollere ve kulüpte ulaşacağı başarılara bağlı. Mükemmel bir oyuncu ve çok iyi bir başlangıç yaptı. Teknik ve fizik olarak bana benziyor”

“Lazio belki ligin en güçlü takımı değil ancak bu sezonun sürprizi. Büyük bir motivasyonları var ve bence şampiyonluğa oynayabilirler”

“Oyuncular iyi, taraftarı memnun ediyorlar ve takım hep kazanmak istiyor”

Inter ve Udinese ile birlikte ligin zirvesinde olan Lazio, pazar günü Bologna ile oynayacak.

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