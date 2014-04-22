Sigmar Gabriel Çin'e gitti



Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Çin yönetimini Ukrayna krizinde temkinli bir şekilde devreye girmeye çağırdı. Başbakan Li Keqiang ile yapacağı görüşmede konuyu dile getireceğini belirten Gabriel, "Çin'i, uluslararası alanda artan sorumluluklarını yerine getirmeye ve Ukrayna krizinde müdahil olmaya davet ediyoruz" dedi. Gabriel, "Pekin'in, krizin çözümünde Moskova ile iyi ilişkilerini kullanmasını" istedi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Alman yatırımcıların Çin'de büyük projelere ilişkin düzenlenen ihalelerde haksızlığa uğradığını söyledi. Alman şirketleri zarara sokan patent ihlallerine dikkat çeken Gabriel, çıkarılan zorluklar nedeniyle Alman şirketlerin patent haklarını yitirdiğini vurguladı.

Enerji Forumu'nu açacak

Gabriel, Pekin'de ekonomi planlama organı Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun (NDRC) Başkanı Şü Şaoşı ile birlikte Enerji Forumu'nun açılışını yapacak. Çin, yenilenebilir enerjilere yönelen Almanya'nın bilgi birikiminden yararlanmak istiyor.

Gabriel'in, aralarında Başbakan Li Keqiang'ın da bulunduğu bir dizi Çinli yetkili ve özel sektör temsilcisiyle biraraya gelmesi bekleniyor. Pekin Oto Şov'u da ziyaret edecek Alman Bakan'ın gündem başlıkları arasında Çin ekonomisinde reform, ikili ticaret sorunları ve fikri mülkiyet haklarının korunması yer alıyor.

Sigmar Gabriel, Pekin ziyareti sırasında insan hakları konusunu da gündeme getireceğini, muhaliflerle bir toplantı yapmak istediğini söyledi. Gabriel, Çinli muhaliflerin zaman zaman yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

'Gezisiyle önemli mesaj veriyor'

Almanya, Çin'in Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı. Çin ise Asya'da Almanya'nın en önemli ortağı; dünya genelinde ise Fransa ve Hollanda'dan sonra üçüncü sırada geliyor. Son dönemde az miktarda da olsa gerileyen iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 140 milyar euroyu buluyor. Çin, bir süre önce dünya ihracat şampiyonluğu unvanını Almanya'nın elinden almıştı. Alman özel sektörü Asya – Pasifik Komisyonu (APA), "Sigmar Gabriel'in gezisi sırasında çığır açıcı gelişmelerin kaydedilmesinin beklenmediğini, Bakan'ın gezisiyle önemli bir mesaj verdiğini" bildirdi.

Gabriel, Almanya'da yatırım yapan Çinli girişimcilerin sayısının artmasını umuyor. Gabriel, bu dileğini ocak ayında, Çin-Alman Ticaret Odası'nın kuruluş töreninde de ifade etmişti. Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımlarının toplamı yaklaşık 38 milyar euroyu bulurken, Çin'in Almanya'daki yatırım tutarı 1 milyar euro civarında. Çin'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sayısı yaklaşık 2 bin 500'ü buluyor. Bunlar arasında borsada işlem gören büyük holdinglerin yanı sıra KOBİ'ler de bulunuyor.