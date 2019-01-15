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Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde gökyüzündeki binlerce sığırcık kuşunun uyum içindeki hareketleri, izleyenlere görsel şölen sundu

15 Ocak 2019 12:23

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula ilçesinde gökyüzündeki binlerce sığırcık kuşunun uyum içindeki hareketleri, izleyenlere görsel şölen sundu.
Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve gökyüzünde sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, bu kez Kula\'da ortaya çıktı. Türkiye\'nin UNESCO tescilli ilk ve tek jeoparkına sahip Kula\'da gökyüzünde beliren sığırcık kuşlarının adeta dans eder gibi uyumla hareket etmeleri  dikkat çekti. Seyir zevki yaratan o anlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kuşlar daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

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