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Dünya
Deutsche Welle

Sığır nakil aracından 51 sığınmacı çıktı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde durdurulan bir sığır nakil aracında 51 sığınmacı bulundu. Sığınmacıların kaçak yollardan ABD'ye geçmek istediği tahmin ediliyor.

31 Aralık 2015 13:20

Kosta Rika Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Herradura kenti yakınlarında durdurulan sığır nakil aracından 51 sığınmacı çıktı. Aracın sürücüsü ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı.

Sığınmacıların büyük kısmının Nepal'den geldiği, aralarında Bangladeş, Somali, Eritre, Irak ve Pakistan kökenlilerin de bulunduğu belirtildi. Sığınmacılar, Panama'dan Kosta Rika'ya nakledildiklerini anlattılar.

'Araca hayvan gibi tıkıştırılmışlardı'

Kosta Rika Kamu Güvenliği Bakanlığı sözcüsü Carlos Hidalgo, "Araca hayvan gibi tıkıştırılmışlardı" dedi. Kaçakçılara adam başına 4 – 15 bin dolar arasında ödendiğini belirten Hidalgo, "Tam olarak nereye gitmek istediklerini henüz belirleyemedik" dedi.

Her yıl binlerce göçmen, Orta Amerika ülkeleri ve Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD'ye girmeye çalışıyor.

Sığınmacı sayısı 60 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) bu ay içinde açıkladığı verilere göre, dünya çapında ülkelerini terk eden, evsiz barksız kalanların sayısı ilk kez 60 milyon sınırını aştı.

Dünya çapında çok sayıda silahlı çatışmaların ve savaşların, özellikle de Suriye'de ya da Güney Sudan'daki savaşın çok büyük ölçülerde sefalet ve acılara sebep olduğu ve yüz binlerce kişinin ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları bildiriliyor.

UNHCR'nin görevden ayrılacak olan başkanı Antonio Guterres, "Her şeylerini kaybetmiş olan bu insanların hoşgörü, merhamet ve dayanışmaya ihtiyaçları bulunduğunu" vurgulamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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