-SIĞIR ETİ 14 LİRAYA DÜŞTÜ KAYSERİ (A.A) - 15.12.2010 - Karkas yerli sığır etinin toptan fiyatı 14 liraya düştü, ancak ete talep çok az. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve pastırma sucuk üreticisi Şaban Ünlü, Kurban Bayramı öncesi kilosu 18 liraya kadar çıkan karkas sığır etinin kilosunun şimdi 14 liraya kadar düştüğünü söyledi. Şaban Ünlü, Kurban Bayramı sonrası et ve et mamulü ürünlerin satışlarının oldukça azaldığını belirterek, ''İthal etin kilosu toptan 11 liraya, ithal canlı hayvanın karkas etinin kilosu 12 liraya, yerli sığır etinin kilosu ise 14 liraya satılıyor. Fiyatlar düşük ama et talebi yok. Piyasanın yılbaşına yakın biraz canlanmasını bekliyoruz''dedi. -''KUZU KESİMİ YASAKLANSIN''- Şaban Ünlü, sığır eti fiyatlarının düşmesine rağmen, koyun eti fiyatlarının artmaya devam ettiğini de belirterek, ''Karkas koyun etinin kilosu 20 liradan 22 liraya çıktı. Koyun ithali koyun eti fiyatlarını düşürmedi. Besili koyun bulmakta ciddi sıkıntı var. Fiyatlar yüksek olunca üretici süt kuzularını da kesime gönderiyor. Kuzu kesimi yasaklansın. Eti lezzetli diye 8-10 kiloluk kuzuların kesime gönderilmesi son derece yanlış. Kesime gönderilen kuzular biraz daha büyüse, hem yavru üretimi artar hem de et verimi artar. Koyun sıkıntısının azaltılması için kuzu kesimi ve süt kuzusu satışı kesinlikle yasaklanmalı'' diye konuştu.