Sığınmacılarla polis arasında gerginlik



Midilli adasındaki koşulları protesto eden ve ana karaya gitmek isteyen sığınmacılarla güvenlik güçleri ile dün gece karşı karşıya geldi. Zaman zaman cop kullanan sahil güvenlik ekipleri ve polis, hükümet tarafından tahsis edilen gemiye ulaşmaya çalışan sığınmacıları durdurmaya çalıştı.

Kızgın sığınmacılar ise Yunan hükümetinin kendileriyle ilgilenmediğini söyleyerek adadaki barınma koşullarından şikayet ediyor. Suriyeli mühendislik öğrencisi Aleddin, 8-9 gün önce adaya geldiğini ve Almanya'ya gitmek istediğini söyledi. Aleddin, insanların 14-15 gündür adada olduğunu ve hükümetin kendilerini hiç umursamadığını ifade etti.

Yunanistan'ın göçten sorumlu bakanı Yannis Mousalas ise iki gün önce Midilli'deki gerginlik konusunda uyarıda bulunarak "patlamanın yaklaştığını" söylemişti. Bakan, 85 bin nüfuslu adada 15 bin sığınmacı olduğuna dikkat çekerek yerel makamların yaşanan zorlukların üstesinden gelemediğini vurgulamıştı. Adadaki sığınmacıların ana karaya getirilmesi için bir gemi tahsis edildiğine de işaret eden Bakan, "Ada halkı ve sığınmacıların önümüzdeki beş gün içinde iyileşminin işaretlerini görebilecekler" demişti.

Yunanistan'da bu yıl 230 binden fazla sığınmacı geldi. Türkiye üzerinden adaya gelen sığınmacılarla güvenlik birimleri arasında daha önce de gerginlikler yaşandı.