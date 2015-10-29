Sığınmacıların zorlu Balkan rotası



Hırvatistan'ın Slovenya sınırında bulunan küçük bir köyünde sığınmacılara gönüllü olarak yardım eden Kljuc Brdovecki, 'Bizim için gerçekten sürpriz oldu" diye konuşuyor. Gönüllüler binden fazla sığınmacıyla dolu bir trenin salı günü Slovenya'ya kadar durdurulmadan gittiğini belirtiyor. Son günlerde Slovenya sığınmacılar konusunda sık sık medyanın gündemine geliyor. Yüzlerce sığınmacı soğuk havada, Slovenya polisinin yola devam etmelerine izin vermesini bekliyor. Polis sığınmacıların gruplar halinde geçmesine izin veriyor. Bazı sığınmacılar panik içinde, iki Balkan ülkesinin arasında bulunan, sınırdaki Sotla nehri üzerinden geçmeye çalışıyor.

Slovenya'nın neden birdenbire sığınmacıların geçişine izin verdiği bilinmiyor. Slovenya bugüne dek Hırvatistan'ı kendisine, alabileceğinden daha fazla sığınmacı yolladığını belirterek, eleştiriyordu. Macaristan, Hırvatistan sınırını kapattığından beri, yani son iki haftada 84 bin sığınmacı Slovenya'ya geçiş yaptı. Balkanlar'daki sığınmacı rotasını uzun süredir gözlemleyen İspanya'dan bir gönüllü, Sırbistan ve Hırvatistan arasında da bu konuda bir uzlaşma sağlandığını savunuyor. Gönüllüye göre 1 Kasım'dan itibaren Sırbistan'dan kalkan, sığınmacıların bulunduğu trenler doğrudan Slovenya'ya kadar gidebilecek. Bu gelişme nedeniyle Kljuc Brdovecki gibi gönüllüler, sığınmacılar için yapacak işleri kalmayacağından eşyalarını toplayarak yollarına devam ediyorlar.

Saat başı otobüs geliyor

Sığınmacılar Slovenya sınırındaki Dobova'ya ulaştıklarırda, Brezice'daki ilk mülteci kabul merkezine gönderiliyorlar. Saat başı çok sayıda otobüs geliyor buraya. İnsanları indirip, yeni sığınmacıları almak üzere geri dönüyorlar. Brezice'deki sığınmacı kabul merkezinde olup bitenler ise can sıkıcı. Buradaki birkaç sığınmacı çadırı ateşe verildi. Slovenyalı yetkililerin kayıtlara geçirilmek için kendilerini bekletmesine kızan sığınmacıların çaresizlikten bunu yaptığı tahmin ediliyor, Gazetecilerin bu olaylardan beri kampla ilgili haber yapması yasaklandı. Polis, mampın kapısında duran gazetecilere, içeri giremeyeceklerini belirten tabelayı gösteriyor. Ancak polis minibüsleri ve zırhlı araçların arkasında binlerce sığınmacının, dondurucu soğukta kayıtlara geçirilmeyi ve gerekli belgeleri almayı beklediği görülebiliyor.

Aslında burada hakim olan hava, sığınmacıların Balkanlar'da izlediği rotanın geneline ışık tutuyor. Kaos görüntüleri, tıka basa dolu, karmaşanın hakim olduğu trenler, polisle yaşanan gerginliğe dair görüntüler basına sık sık yansıyor. Hırvatistan'ın Jutarnji list gazetesine göre bütün bunlar sadece iki hafta sürecek. Gazete Brüksel'deki Balkanlar Zirvesi'ne katılan diplomatlara dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'nin sığınmacı akınını durduracağını yazıyor. Gazetenin haberine göre, bu olduğunda, sığınmacılar da artık Balkanlara gelemeyecek.