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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacıların kaldığı binada yangın

Hamburg yakınlarında yirmi sığınmacının barındığı bir binada yangın çıktı. Tamamen yanan binada bir cesede ulaşıldığı bildirildi.

16 Aralık 2015 14:31


Hamburg kenti yakınlarındaki Rosengarten'da sosyal konutların bulunduğu bir binada yangın çıktı. Olay, salıyı çarşambaya bağlayan gece meydana geldi.

İçinde 20'si sığınmacı olmak üzere 30 kişinin yaşadığı sosyal konutların bulunduğu binada bir kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. Polis, sabah saatlerinde bir cesede ulaşıldığını, ancak cesedin kayıp kişiye ait olup olmadığının henüz kesinlik kazanmadığını bildirdi.

Polis, ilk belirlemelere göre dışarıdan bir etkinin ya da yabancı düşmanlığı gibi bir şüphenin söz konusu olmadığını, binada oturan diğer 29 kişinin güvende olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları, binanın içinde bir patlama meydana geldiğini, ardından çatı iskelesinin alev aldığını bildiriyor. Tamamı yanan binada yangın sürdürme çalışmalarının çarşamba sabahı da sürdüğü belirtildi. Yangının nedeni belirsizliğini koruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HamburgRosengartenDeutsche Welle Türkçe DWdpa/BKNH

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