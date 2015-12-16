Sığınmacıların kaldığı binada yangın



Hamburg kenti yakınlarındaki Rosengarten'da sosyal konutların bulunduğu bir binada yangın çıktı. Olay, salıyı çarşambaya bağlayan gece meydana geldi.

İçinde 20'si sığınmacı olmak üzere 30 kişinin yaşadığı sosyal konutların bulunduğu binada bir kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. Polis, sabah saatlerinde bir cesede ulaşıldığını, ancak cesedin kayıp kişiye ait olup olmadığının henüz kesinlik kazanmadığını bildirdi.

Polis, ilk belirlemelere göre dışarıdan bir etkinin ya da yabancı düşmanlığı gibi bir şüphenin söz konusu olmadığını, binada oturan diğer 29 kişinin güvende olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları, binanın içinde bir patlama meydana geldiğini, ardından çatı iskelesinin alev aldığını bildiriyor. Tamamı yanan binada yangın sürdürme çalışmalarının çarşamba sabahı da sürdüğü belirtildi. Yangının nedeni belirsizliğini koruyor.