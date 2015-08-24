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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacıların kalacağı bina yandı

Baden Württemberg Eyaleti'ndeki Weissach im Tal kasabasında iltica başvurusunda bulunanlara tahsis edilmesi planlanan bina yandı. Yetkililer yabancı düşmanı bir saldırı olduğundan şüpheleniyor.

24 Ağustos 2015 19:29


Aalen polisi, Stuttgart Savcılığı ve belediye yetkilileri, yangının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Bir otomobil sürücüsünün binanın olduğu noktadan geçerken alevleri görerek itfaieye haber verdiği belirtildi. Yetkililer son günlerde birçok sığınmacı yurduna düzenlenen saldırılar nedeniyle, kundaklama ihtimalini de gözönünde bulunduruyor.

Uzun süredir boş duran eski binanın tamir edilerek, sığınmacılar için yurt haline getirilmesi planlanıyordu. Belediye Meclisi daha önceki bir toplantısında, binanın sığınmacılara tahsis edilmesine karar vermişti. Ancak tamir çalışmalarına henüz başlanmadığı açıklandı. Yetkililer, binadaki yangının elektrik şebekesinden çıkmış olabileceğini de belirtti.

Almanya'da geçen aylarda sığınmacıların kalmasının planlandığı binalara yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının artması nedeniyle, Federal Hükümet ve belediyeler tarafından mevcut yurtlara ek olarak yeni bina arıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Baden Württemberg Eyaleti WeissachTalStuttgart SavcılığıUzunMeclisiFederal HükümetDeutsche Welle Türkçe AFP HT/AG

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