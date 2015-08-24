Sığınmacıların kalacağı bina yandı



Aalen polisi, Stuttgart Savcılığı ve belediye yetkilileri, yangının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Bir otomobil sürücüsünün binanın olduğu noktadan geçerken alevleri görerek itfaieye haber verdiği belirtildi. Yetkililer son günlerde birçok sığınmacı yurduna düzenlenen saldırılar nedeniyle, kundaklama ihtimalini de gözönünde bulunduruyor.

Uzun süredir boş duran eski binanın tamir edilerek, sığınmacılar için yurt haline getirilmesi planlanıyordu. Belediye Meclisi daha önceki bir toplantısında, binanın sığınmacılara tahsis edilmesine karar vermişti. Ancak tamir çalışmalarına henüz başlanmadığı açıklandı. Yetkililer, binadaki yangının elektrik şebekesinden çıkmış olabileceğini de belirtti.

Almanya'da geçen aylarda sığınmacıların kalmasının planlandığı binalara yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının artması nedeniyle, Federal Hükümet ve belediyeler tarafından mevcut yurtlara ek olarak yeni bina arıyor.