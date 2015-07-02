Sığınmacıların hedefi Yunanistan



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu yılın başından beri Akdeniz üzerinden tehlikeli yolculuklarla Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan sığınmacıların sayısının 137 bine ulaştığını açıkladı.

Geçen yılın aynı zaman dilimiyle kıyaslandığında bunun yüzde 83 artış anlamına geldiğine dikkat çeken BM, bu artışa paralel daha fazla kişinin de hayatını kaybettiğini vurguladı.

Ölümler artıyor

Yetkililer, bu yıl içinde bin 867 kişinin tehlikeli deniz yolculuğu sırasında hayatını kaybettiğini belirtti. Bu ölümlerden bin 307'si ise sadece nisan ayında gerçekleşti.

Nisan ayındaki kitlesel ölümlerin ardından Avrupa Birliği'nin arama ve kurtarma çalışmalarını genişlettiğine işaret eden BM, bu önlemle birlikte ölümlerin azaldığını kaydetti. Açıklamada mayıs ayında 68, haziran ayında da 12 kişinin Akdeniz'de hayatını kaybettiği vurgulandı.

BM'nin verilerine göre göç yollarında ise değişiklikler oldu. Türkiye'den botlara bindirilerek Yunanistan'a gönderilen kişilerin sığınmacı sayısını artırdığını ifade eden yetkililer, Kuzey Afrika'dan İtalya'ya giden sığınmacı sayısında ise azalma olduğunu belirti. Bu nedenle Yunanistan, İtalya ile birlikte sığınmacıların hedefindeki ülkelerin başında gelmeye başladı.

Sayı daha da artacak

Avrupa'ya sığınmacıların üçte biri iç savaşın pençesindeki Suriye'den geliyor. Afganistan, Eritre, Somali, Nijerya, Irak ve Sudan sığınmacıların geldiği diğer ülkeler. BM yetkilileri, önümüzdeki aylarda sığınmacı sayısının daha da artacağı görüşünde.

Deneyimlerinin yılın ikinci yarısında daha fazla sığınmacı geldiğini gösterdiğini vurgulayan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Avrupa'nın tarihi boyutta bir sığınmacı kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Guterres, ülkelerini terk edenlerin ekonomik gerekçelerle değil, çatışmalar ve savaşlar yüzünden kaçtığını söyledi.