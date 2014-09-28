Sığınmacıların hayvan ve araçları da Türkiye'ye alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sınır hattında incelemelerde bulundu, Suriyeli sığınmacılara ait araç ve hayvanların da Türkiye'ye alınacağını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ve yerel yöneticilerle Suriyelilerin geçiş yaptığı sınır hattındaki Yumurtalık bölgesine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, burada Türkiye ’ye geçmek için bekleyen Suriyeliler ile görüştü.

Sınır telleri yanında Suriye tarafında bekleyenlerle Kürtçe bilen tercüman aracılığıyla konuşan Bakan Çelik, herkesin beklentisi olan araç ve hayvanların alımı konusunda görüşeceğini ifade etti.

Bakan Çelik, daha sonra telefonla Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Bu görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Bakan Çelik, sınır hattında bekleyen araç ve hayvanların Türkiye’ye alınacağını belirterek şunları söyledi:

"Başbakanımız araç ve hayvanların alınması talimatını verdi. Bu doğrultuda şu anda Suruç’ta iki merkezde bu araçların park yeri belirlenecek. Yine hayvanların taşınması ve kesim yerleri konusu netleştirilecek. Tüm bu çalışmaların ardından tahminen pazartesi gününden itibaren Suriye tarafında kalan araç ve hayvanların alımını yapmış olacağız."

Bakan Çelik, Suruç’un Tavşan Köyü yakınlarındaki bazı araçlara Suriye tarafından atılan havan topunun isabet ettiğini olayı Türkiye tarafından yapılmış gibi gösterilmesinin nankörlük olduğunu söyledi. Yerel yöneticiler ise olayda bazı araçlarda hasar oluştuğunu patlama nedeniyle yaralanan kimsenin ise bulunmadığını kaydetti.