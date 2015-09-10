Sığınmacıların geçişi serbest bırakıldı



Almanya'dan Danimarka'ya gelen, buradan da yine demiryolu ile İsveç' e geçmek isteyen sığınmacılar çarşamba günü Danimarkalı yetkililerce durdurulmuştu. Sığınmacıların çoğu trenden inmeyi ve Danimarka'da sığınma başvurusu yapmayı da reddetmişti.

Danimarka polisi bugün yaptığı açıklamada geçişlere yeniden izin verildiğini duyurdu. Danimarka Emniyet Müdürü Jens Henrik Hojbjerg alınan kararla ilgili olarak ‘'Sığınma başvurusu yapmak istemeyen yabancı ülke vatandaşlarını burada tutamayız'' dedi. Geçen pazar gününden beri yaklaşık 3 bin 200 sığınmacının Almanya üzerinden Danimarka'ya geldiği tahmin ediliyor.

Sığınmacılar Danimarka'dan ayrılıyor

Danimarka demiryolları işletmesi DSB de Almanya'nın Flensburg kentiyle Güney Danimarka'daki Padborg kasabası ve başkent Kopenhag arasındaki tren seferlerinin devam ettiğini duyurdu.

Padborg'ta Danimarka'da kayıt yaptırmayı ya da kabul merkezlerine götürülmeyi reddeden yaklaşık 150 sığınmacının Kopenhag bağlantılı bir trene binmesine izin verildi. Polisin Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre Güney Danimarka'da yer alan liman kenti Rödby‘de de 240 kişilik bir başka grup yolculuğa sorunsuz bir biçimde devam edebildi. Bir süredir aynı kentteki bir okulda konaklayan, ancak sığınma başvurusu yapmayı reddeden 300 sığınmacı da kentten ayrıldı.

Suriyeliler İsveç'e ulaşmak istiyor

Sığınmacıların Danimarka'da kalmak istememe nedenlerinin başında ülkenin oldukça zorlaştırılan sığınma koşulları geliyor. Almanya ve İsveç, sığınmacıların en çok tercih ettiği ülkeler olurken, özellikle İsveç Suriye'den gelenlere süresiz oturum hakkı tanıdığı için oldukça fazla sayıda Suriyeli buraya ulaşmaya çalışıyor. Akraba ve arkadaşları olanlar için de İsveç ve Norveç güvenli seçenekleri oluşturuyor.

Öte yandan Danimarka hükümeti ülkenin sağladığı koşulları daha iyi tanıtabilmek amacıyla bazı Lübnan gazetelerine bu koşulları detaylandıran ilanlar verdi. Aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (Dansk Folkeparti) ise sığınmacıların geçişine izin veren hükümeti sert bir biçimde eleştirdi. Partinin uyum politikasından sorumlu sözcüsü Martin Henriksen, ‘'bu durum hükümetin kontrolü sağlama çabasının tükendiğine işarettir'' dedi.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen'in bugün içinde sığınmacı krizini görüşmek üzere parti liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.