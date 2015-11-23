T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacıların akın ettiği Almanya'da 'rekor ay'

23 Kasım 2015 23:24

Almanya'ya kasım ayında gelen sığınmacıların sayısı 180 bini buldu. Uzmanlar bu ay sığınmacı akınında yeni bir rekorun kırılmasını bekliyor.
Federal Polis'in verilerine göre, 'kasım ayında ülkeye illegal yollardan giriş yapanların sayısı 180 bini buldu'. Ekim ayında 181 bin sığınmacıyla rekor kırılmıştı.

Soğuyan havaya rağmen Avrupa'ya sığınmacı akını sürüyor. Ay başından beri Almanya'ya her gün 7 – 8 bin dolayında sığınmacı giriş yaptı. 5 Kasım'da bu rakam 10 bini aştı.

Berlin'in bu yıl için öngördüğü 800 bin sığınmacı rakamı çoktan aşıldı. Ekim ayı sonuna kadar eyaletlerde 758 bin 500 sığınmacı kayıt altına alındı.

Balkan güzergâhında 'yeni taktik'

Balkan güzergâhı adı verilen ve Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın yer aldığı hat üzerinden şimdiye kadar yüz binlerce kişi Batı Avrupa ülkelerine ulaştı. Sığınmacıların büyük kısmı Almanya'ya gitmek istiyor. Birçoğu iç savaşın devam ettiği Suriye'den ya da Irak ve Afganistan gibi çatışmaların sürdüğü ülkelerden geliyor.

Balkan ülkeleri Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan perşembe gününden bu yana yalnızca Suriye, Afganistan ve Irak vatandaşlarının geçişine izin veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaPolisAvrupaKasımBalkanMakedonya SırbistanHırvatistanBatı AvrupaSuriyeIrakAfganistanSuriye AfganistanDeutsche Welle Türkçe DW/rtr NH/AÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24