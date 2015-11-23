Sığınmacıların akın ettiği Almanya'da 'rekor ay'

Almanya'ya kasım ayında gelen sığınmacıların sayısı 180 bini buldu. Uzmanlar bu ay sığınmacı akınında yeni bir rekorun kırılmasını bekliyor.

Federal Polis'in verilerine göre, 'kasım ayında ülkeye illegal yollardan giriş yapanların sayısı 180 bini buldu'. Ekim ayında 181 bin sığınmacıyla rekor kırılmıştı.

Soğuyan havaya rağmen Avrupa'ya sığınmacı akını sürüyor. Ay başından beri Almanya'ya her gün 7 – 8 bin dolayında sığınmacı giriş yaptı. 5 Kasım'da bu rakam 10 bini aştı.

Berlin'in bu yıl için öngördüğü 800 bin sığınmacı rakamı çoktan aşıldı. Ekim ayı sonuna kadar eyaletlerde 758 bin 500 sığınmacı kayıt altına alındı.

Balkan güzergâhında 'yeni taktik'

Balkan güzergâhı adı verilen ve Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın yer aldığı hat üzerinden şimdiye kadar yüz binlerce kişi Batı Avrupa ülkelerine ulaştı. Sığınmacıların büyük kısmı Almanya'ya gitmek istiyor. Birçoğu iç savaşın devam ettiği Suriye'den ya da Irak ve Afganistan gibi çatışmaların sürdüğü ülkelerden geliyor.

Balkan ülkeleri Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan perşembe gününden bu yana yalnızca Suriye, Afganistan ve Irak vatandaşlarının geçişine izin veriyor.