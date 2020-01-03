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Sığınmacıları taşıyan bot battı; 8 kişi öldü

03 Ocak 2020 13:34

Muğla'da sığınmacıları taşıyan bot battı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı. 

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