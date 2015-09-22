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Dünya
Deutsche Welle

'Sığınmacıları Merkel çağırdı'

Sığınmacı akınıyla mücadele eden ülkelerin başında gelen Hırvatistan'ın lideri Kolinda Grabar-Kitarovic, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirdi.

22 Eylül 2015 17:09


AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'ın Devlet Başkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, sığınmacı krizinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i suçladı.

Hırvat devlet televizyonu Nova TV'ye konuşan Grabar-Kitarovic, "Sığınmacıları Sayın Merkel çağırdı. Şimdi de 'Almanya herkesi barındıramaz' diye frene basıyor" dedi.

Kolinda Grabar-Kitarovic şu görüşleri dile getirdi: "Sayın Merkel frene bastığında neler olacağının bilincindeydi. Sıkışık trafikte ani fren yaparsanız kaosa yol açarsınız. Bunu çözmeniz lazım."

Sırbistan'la gerginlik

Hırvatistan, devam eden sığınmacı akını üzerine Sırbistan'la 7 sınır kapısını kapattı. E70 otoyolundan kamyon ve TIR geçişine izin verilmiyor.

Sırbistan, Avrupa Birliği ve Hırvatistan'ı sınırları açması için ültimatom verdi. Hırvatistan İçişleri Bakanı Ranko Ostojic, "Sırbistan on binlerce sığınmacıyı sınırımıza yığmaya son verirse kapıları yeniden açacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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