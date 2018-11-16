"Sığınmacıları düşman olarak görmüyoruz"

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ABD'nin güney sınırına yaklaşan mülteci kervanına karşı "sınırı korumak" amacıyla birçok asker ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle güneye göderildi. Sınıra gönderilen askerlerin komutanı, Trump'ın sözlerine rağmen sığınmacıları düşman olarak görmediklerini belirtti.

Komutan Guster Cunningham III Reuters'a verdiği röportajda '' Onları ordunun düşmanı görmüyoruz, Onlar sadece daha iyi bir hayat için ABD'ye doğru yol alan sığınmacılar" dedi ve ekledi "ordu onları hiçbir şekilde düşman olarak görmüyor".

Trump gerekirse sığınmacılara karşı güç kullanılabileceğini de belirtmişti, ancak Cunningham bunun ordunun işi olmadığını ve ordu ile sığınmacıların çatışmaya girme ihtimali bulunmadığını belirtti.

Trump yaklaşan kervanın ülkelerine "fetih" yapmaya geldiklerini belirtmişti.