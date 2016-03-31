Sığınmacıları alan yok



Suriyeli sığınmacıların ülkelere dağıtılarak yerleştirilmesi konusunda düzenlenen BM Konferansı bekleneni vermedi. Cenevre'de düzenlenen ve 90 ülkenin katıldığı konferansta uluslararası toplum sadece 7 bin Suriyeli'nin kabulü için taahhütte bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünkü konferans öncesinde toplam 178 bin sığınmacı için taahhütlerde bulunulduğunu hatırlatarak, konferans sonrasında bu sayının sadece 185 bine yükselmiş olduğunu ve hedefin çok uzağında kalındığını açıkladı.

Hedef, toplam 4 milyon 800 bin Suriyeli sığınmacının yüzde 10'unun, yani 480 bin sığınmacının, üç yıllık zaman zarfında ülkelere yerleştirilmesi. Bu adımla, Suriye'ye komşu ülkelerin üzerindeki yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, konferans öncesinde yaptığı açıklamada daha fazla dayanışma çağrısı yaparak, zengin ülkelerin yardımı artırmaları gerektiğini vurgulamıştı. Ban, Türkiye'nin 2 milyon 700 bin, Ürdün'ün 600 bin ve küçük bir ülke olan Lübnan'ın bir milyonun üstünde sığınmacı kabul ettiğini hatırlattı.

BM verilerine göre Suriye içi ve dışında 11 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı konumunda. Beş yıllık iç savaşta yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetti.

Yardım kuruluşu Oxfam'ın verilerine göre zengin ülkeler 2013 yılından bu yana sadece 67 bin 100 sığınmacı kabul etti. Bu da toplam sığınmacı sayısının yüzde 1,39'una denk geliyor.