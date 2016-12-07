“Sığınmacılara Suriye’de savaşmaları karşılığında vatandaşlık mı verilecek?”

HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan, Meclis’te devam eden maratonda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bütçesinin görüşüldüğü sırada “AFAD kamplarında bulunan sığınmacılara Suriye’de savaşmaları karşılığında, vatandaşlık verileceği iddiaları doğru mudur?” sorusunu sordu. Doğan, “Birçok medya kuruluşu ve uluslararası kurumların iddialarına göre bu kamplar, İŞİD’in eğitim ve örgütlenme kampına dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Doğan’ın yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

Bütçeler, temel insan hakları üzerinde de bir takım veriler ortaya sunar. Bu konuda AFAD bize temel insan hakkı konusunda nerede olduğumuzu çok net bir şekilde göstermektedir.

AFAD'ın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, AFAD'a bağlı Barınma Merkezlerinde 257.818 mülteci yaşamaktadır. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın komisyonda verdiği rakamlara göre de Türkiye’de şu anda 2 milyon 758 bin 409 sığınmacı bulunmaktadır. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yalnızca onda birini mülteci kamplarında barındırabiliyoruz. Geriye kalan 2 milyonun üzerindeki Suriyeli sert kış koşullarında, sokaklarda bir insan onuruna yakışmayan durumlara mahkûm edilmektedirler.

Hükümetin Suriyelileri Avrupa’ya karşı pazarlık konusu yapması dışında bir planlaması var mı bilmiyoruz. Şehirlerde kayıt altında olmayan sığınmacılar dışında AFAD kamplarında kalan Suriyelilerin ne durumda olduğunu, kamplarda olan insanlık dışı olaylar dışında bilmemekteyiz.

Nizip Mülteci Kampı’nda 30 erkek çocuğuna tecavüz edilmesi, bu konuda ne kadar da başarısız olunduğunu göstermektedir. Bu devletin bir kurumu olan AFAD’a ait bir kampta, herkesin gözünün önünde 30 erkek çocuğunu 1,5 ile 5 lira arasında bir ücret karşılığında istismar ettiler. Bunun üzerine daha ne söyleyebiliriz. Peki diğer kamplarda durum farklı mı? Maalesef hayır. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan 2 no’lu mülteci kampında da Suriyeli beş çocuk istismara uğruyor. Yine aynı ihmaller, yine korunan ve gizlenen failler. Daha bize sığınan insanların çocuklarını koruyamıyoruz. Barınma ve eğitim gibi konulara girmiyorum bile.

Mülteciler için kurulan çadır kentler, görgü tanıklarının beyanlarına ve STK raporlarına göre mühimmat deposu olarak kullanılıyor. Konuya dair önergeler cevaplandırılmıyor. AFAD’ın mülteci kamplarının, İŞİD ve El Nusra gibi çeteci yapılanmaların sığınağı haline geldiği iddiaları doğru mudur? Birçok medya kuruluşu ve uluslararası kurumların iddialarına göre bu kamplar, İŞİD’in eğitim ve örgütlenme kampına dönüşmüştür. Peki, AFAD kamplarında bulunan sığınmacılara Suriye’de savaşmaları karşılığında, vatandaşlık verileceği iddiaları doğru mudur?