Sığınmacılara saldırılarda rekor artış

Almanya'ya sığınmacı akını ve aşırı sağcıların propaganda eylemlerinin damgasını vurduğu 2015 yılında

sığınmacı yurtlarına karşı saldırılarda da büyük artış kaydedildi.

Alman Funke grubuna bağlı gazetelerin perşembe baskısında yer alan habere göre, Almanya'da 2015 yılı

başından bu yana sığınmacı yurtlarına düzenlenen saldırıların sayısı 789'a ulaştı.

Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) istatistiklerine göre saldırıların arasında 65 tane de kundaklama vakası

bulunuyor. 2014 yılı toplamında sığınmacı yurtlarına yönelik toplam altı kundaklama vakası bulunduğuna dikkat

çekiliyor.

Ekim ayında yayımlanan BKA analizinde, yılın ilk üç çeyreği itibariyle sığınmacı barınaklarına yönelik aşırı sağ

kaynaklı olduğu tahmin edilen 461 saldırı olayı kaydedilmişti. Analizde faillerin 20-25 yaş arasında olduğu,

saldırı sırasında genelde alkol etkisinde bulunmadıkları, yarısından fazlasının poliste kaydı olduğu belirtilmişti.

Analizde faillerin önemli bir bölümünün saldırının gerçekleştiği semtte ya da 20 kilometrelik mesafe içinde

yaşadığı da dikkat çekmişti.