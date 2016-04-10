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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacılara göz yaşartıcı gaz

Makedonya polisi Makedonya sınırından geçmeye çalışan yüzlerce sığınmacıya göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

10 Nisan 2016 19:52


Makedonyalı yetkililer sabah saatlerinde yüzlerce kişinin tel örgülere akın ederek, onları durdurmaya çalışan polise taş attığını kaydetti. Sığınmacıların tel örgüleri yıkmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

Yunan hükümeti sözcüsü polisin sığınmacılara yönelik sert müdahalesini "tehlikeli ve menfurca" olarak nitelendirdi.

Daha önce de Yunanistan'daki İdomeni kampında bulunan yüzlerce sığınmacı nehri aşarak Makedonya sınırını aşmayı denemişti. Sığınmacıların yanında sınırı nasıl geçebileceklerine dair yardımcı bilgiler içeren el ilanları bulunmuştu.

Bu kez de yine sığınmacıların el ilanları nedeniyle harekete geçtiğini kaydeden yetkililer, sığınmacılara el ilanı dağıtan aktivistleri bulmak için inceleme başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MakedonyaMakedonyalıYunanistanWelle Türkçe Reuters/dpa/BW/BS

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