Sığınmacılar ülkeler arasında paylaştırılacak



Avrupa Birliği içişleri bakanları Brüksel'deki zirvede, birlik ülkesi üyeleri uzun bir süredir meşgul eden bir sorunu çözüme bağladı. Bakanlar, 120 bin sığınmacının daha Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında paylaştırılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Zirveye katılan diplomatların aktardıklarına göre, oylamada dört ülke aleyhte oy kullandı. Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya'nın 'hayır' oyu kullanan ülkeler olduğu bildirildi. Böylelikle AB ülkeleri, oy birliği değil oy çokluğu ilkesine dayanarak karar almış oldu.

AB ülkeleri, 120 bin sığınmacının dağılımı konusunda uzun bir süredir tartışıyordu. Almanya, sığınmacıların AB ülkeleri arasında nüfus ve milli gelir dikkate alınarak eşit olarak dağıtılması görüşünü savunuyordu. Plan, kalıcı bir kota mekanizmasının ilk adımı olarak görülüyor.