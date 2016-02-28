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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacılar Pire limanında bekliyor

Yunanistan'a sığınmacı göçü sürüyor. Türkiye üzerinden Yunanistan'a gelen bin 200 sığınmacıyla birlikte Pire limanında barınan göçmenlerin sayısı üç bini geçti. Sığınmacılar bekletilmelerinden rahatsız.

28 Şubat 2016 16:37


Atina'da yayın yapan Athina 984 radyosunun verdiği bilgiye göre sığınmacılar için düzenlenen barınakların tamamına, kapasitelerinin üzerinde insan yerleştirilmesi nedeniyle yeni gelen sığınmacılar Pire limanında tutuluyor.

Yunan Denizcilik Bakanı Thodoris Dritsas, sığınmacı taşıyan gemilerin bir süre adalarda demirleyerek sığınmacıları geçici olarak barındırmak üzere kullanılacağını açıkladı. Bakan böylece Yunanistan limanlarındaki yığılmaların önüne geçilmesinin planlandığını aktardı.

Yunan Skai televizyonuna konuşan Bakan Dritsas, Yunan adalarında halen 6 bin sığınmacı ve göçmenin Yunanistan'a geçmek için beklediğini söyledi. Yunanistan'a Türkiye üzerinden günde üç bin civarında sığınmacı deniz yoluyla giriş yapıyor.

Öte yandan Makedonya'nın sınırdan sadece Suriye ve Iraklı sığınmacıların geçmesine izin vermesi, gerginliğe neden oldu. Yunanistan-Makedonya sınırında bekleyen Afgan sığınmacılar protesto gösterisi düzenledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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