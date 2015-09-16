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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacılar İstanbul'da bekliyor

İstanbul Otogarı’nda toplanan Suriyeli sığınmacılar Edirne’ye gitmeye çalışıyor. Valilik ise sığınmacıları gitmemeleri konusunda ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı.

16 Eylül 2015 16:20


İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, ‘Avrupa ülkelerinin göçmen kabul edeceği‘ yönünde sosyal medyada yayılan haberler üzerine İstanbul'a binden fazla sığınmacının geldiğini ve Yunanistan'a gitmek üzere İstanbul Otogarı'nda toplandıklarını bildirdi.

Valilik, Suriyeli göçmenleri söylentilerin asılsız olduğu ve Avrupa ülkelerinin böyle bir kararı olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştıklarını vurguladı. Yaklaşık 500 Suriyeli'nin de ikna çabaları sonrasında geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının da karşılandığı ifade edildi.

Sığınmacıların bir bölümü de yürüyerek Edirne'ye gitmeye çalıştı. "Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği" söylentisi üzerine sosyal paylaşım siteleri üzerinden organize olarak Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların otoban kenarında bekledikleri ifade ediliyor.

Kente giremeyen ve geceyi arazide geçiren sığınmacılardan özellikle çocukları bulunanlar, soğuk nedeniyle zor saatler yaşadı. Bu nedenle sığınmacıların bir kısmının İstanbul'a geri döndüğü kaydedildi.

Geçen hafta tanıtım kartlarında "Edirne" yazmayan firmalar, kente yolcu taşımacılığı yapmamaları konusunda uyarılmıştı. Uyarıları dikkate almayan firmalara, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince ceza uygulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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