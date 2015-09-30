Sığınmacılar için ek yardım sözü



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, salı günü New York’ta yapılan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından sığınmacılar için öngörülen yardımların 1 milyar 600 milyon euro daha artırıldığını duyurdu. Bakan Almanya’nın payının ise 100 milyon euro olduğunu kaydetti.

Yardım paraları, başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Gıda Programı (WFP) olmak üzere BM organizasyonlarında toplanacak.

"Suriye’nin komşu ülekleri desteklenecek"

Steinmeier, ayrıca bu ek yardım ile Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi Suriyeli mülteci sayısının yoğun olduğu ülkelerin destekleneceğini kaydetti. Halîhazırda II. Dünya Savaşı’ndan bu yana olmadığı kadar çok sayıda insanın ülkesinden kaçtığını belirten Alman Bakan, tam da bu zor koşullarda "Uluslararası yardım örgütlerinin kendisi bile yardım talebinde bulunuyor" diye konuştu.

Uluslararası yardım örgütleri bir süre önce kriz bölgelerinde alarm veren düzeyde yardım eksikliğine dikkat çekmeye çalışmış ve daha fazla yardım talep etmişlerdi. Almanya'dan Dünya Açlık Yardımı (Welthungerhilfe) örgütü ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) bu yıl için söz verilen yardımların sadece yarısını alabildiklerini ve o nedenle Suriye, Ürdün ve Lübnan’da bulunan mülteci kamplarındaki yardım hizmetlerini yarıya indirmek zorunda kalacaklarını duyurmuşlardı.

En fazla ek yardım ABD'den

G7 ülkeleri dönem başkanlığını yürüten Alman hükümeti, resmi arkamlara göre 500 milyonu insani yardım olmak üzere 1 milyar euro yardım sözü vermişti. Şimdi bu rakama 100 milyon euro daha eklenmiş oldu.

Ek yardım vaadinde bulunan diğer ülkeler arasında Hollanda 123 milyon, Suudi Arabistan 100 milyon, İsviçre 71 milyon 700 bin ve Avusturya 10 milyon dolar katkıda bulunacak. En fazla ek yardım sözü ise 419 milyon dolar ile ABD’den geldi.