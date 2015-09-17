Sığınmacılar Hırvatistan'a akın ediyor



Hırvatistan'da şimdiye kadar yaklaşık 5 bin 400 kişinin geldiği açıklandı. Gelenleri kayıt altına alan Hırvat yetkililer, sığınmacıları daha sonra geçici barınaklara gönderiyor.

Yunanistan üzerinden gelen sığınmacılar, Macaristan'ın sert tutumu nedeniyle Balkan ülkelerini geçerek batı ve kuzey Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar.

"Onlara yardım edeceğiz"

Sırbistan'dan gelen sığınmacıların ülkesinden geçmelerine izin verdiklerini belirten Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanovic, "Hırvatistan üzerinden geçebilirler ve bunun için onlara yardım edeceğiz" diye konuştu.

Hükümet, sınır bölgesine mayın tarama uzmanları gönderdi. Uzmanların, Hırvatistan - Sırbistan sınırında eski Yugoslavya'daki iç savaş döneminden kalma mayınları temizlemesi planlanıyor. Böylece sığınmacılar için güvenli bir geçiş koridoru oluşturulması amaçlanıyor.

Bir sonraki durak Slovenya

Hırvatistan'dan sonra sığınmacıların bir sonraki durağı ise kuzeydeki Slovenya. Ancak Ljubljana hükümeti, sığınmacılar için güvenli koridor açmayacaklarını açıkladı.

Slovenyalı yetkililer, Avrupa Birliği kuralları uyarınca sığınmacıların önce kayıt altına alınacağını belirtti. Hırvatistan ve Avusturya arasında kalan AB üyesi Slovenya, Schengen Bölgesi'ne de dahil. AB üyesi Hırvatistan ise henüz Schengen üyesi değil.