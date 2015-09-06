Sığınmacılar eyaletlere dağıtılıyor



Yukarı Bavyera hükümeti sözcüsünün verdiği bilgilere göre, cumartesi gününden bu yana 6 bin 780 sığınmacı Münih'e ulaştı. Bugün sabah saatlerinde de yaklaşık bin 200 sığınmacının daha Münih'e vardığı kaydedilirken, 450 sığınmacının daha trenle Münih'e gelmesi bekleniyor.

Münih'e ulaşan 600 kadar sığınmacının trenlerle Dortmund'a doğru yola çıktığı, sığınmacıları diğer eyaletlere dağıtmak için ise 13 otobüsün hazır beklediği kaydedildi. Sözcü, sığınmacıların eyaletler arasında adil şekilde paylaştırılmasının "şu anki en temel hedeflerden biri" olduğunu vurguladı.

Sırbistan'dan gelenlerin sayısı düştü

Emniyet güçlerinin verdiği bilgiye göre, cumartesi günü 169'u çocuk toplam 744 kişi Sırbistan-Macaristan sınırını izinsiz geçmeye çalışırken yakalandı. Geçen haftalarda bu rakam günde bin 500 ila 3000 dolayındaydı. İzinsiz geçişlerin azalmasının yağış nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Almanya ve Avusturya, Macaristan'dan yürüyüşe geçerek gelen sığınmacıları ülkelerine kabul etmişti. Otobüslerle Macaristan-Avusturya sınırına getirilen ve yollarına daha sonra kimi zaman yaya kimi zaman ise trenlerle devam eden binlerce sığınmacı dün Münih Tren İstasyonu'na ulaşmıştı.

G20'nin gündeminde de sığınmacılar var

Türkiye Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz mülteciler konusunun 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak G20 zirvesinde ele alınacağını kaydetti.

Mülteciler konusunun jeopolitik riskler ve bunların doğurduğu insani meselelerle ilgili olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Mülteci meselesi uluslararası hukukta bütün insanlığın sorunudur ve bütün insanlığın omuz vermesi gereken bir sorundur. Dolayısıyla bu insani duruma dünyanın çok daha yakın ilgi göstermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.