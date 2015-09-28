Sığınmacılar arasında kavga



Yemek dağıtımında biri genç ve biri de 80 yaşında iki sığınmacı arasında sıraya girme nedeniyle pazar günü önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın gün içinde devam ettiği ve daha sonra diğer sığınmacıların da katıldığı bir kavgaya dönüştüğü bildirildi. Yaklaşık 300 kişilik bir grubunun karşıt gruptaki 70 kişi ile birbirine girdiği belirtildi.

Olay yerine 50 polisin gönderildiğini açıklayan Kassel polis sözcüsü, sığınmacılar tarafından polise göz yaşartıcı gaz sıkıldığını, 3 polis ve 3 sığınmacının yaralandığını kaydetti. Çıkan kavgada yaralanan 8 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Durumun kontrol altına alındığını belirten polis sözcüsü, kavgaya karışan gruplardan birinin kendi istekleri doğrultusunda başka bir yurda gönderileceğini kaydetti.

Olay, eski Kassel Calden Havaalanı arazisinde sığınma talebinde bulunanlar için kurulan, çadır ve konteynerlardan oluşan bin 500 kişilik barınma merkezinde meydana geldi. Polis sözcüsü, sığınmacılar arasında mezhepsel bir kavganın yaşanmadığını da sözlerine ekledi. Polis, ağır yaralama ve güvenlik güçlerine karşı gelme nedeniyle soruşturma başlattı.