T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı yurduna bıçakla geldiler

Almanya'nın Parchim kentinde bir sığınmacı yurdunda korkuya neden olan bıçaklı kişiler polis tarafından yakalandı.

26 Ağustos 2015 13:25


Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yurt binasına zorla giren iki kişi mülteciler tarafından fark edildi. Bunlardan birinin üzerinde 20,5 santim uzunluğunda bıçak taşıdığını gören sığınmacılar güvenliği haberdar etti.

Bekçilerin geldiğini gören kişiler kaçtı ancak bir süre sonra polisler tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde 2 promilin üzerinde alkol aldıkları saptandı. Bu sırada yabancı düşmanı ifadeler kullanmaya devam eden kişiler hakkında Silah Yasasına muhalefet ve haneye tecavüz suçlamalarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan bir polis sözcüsü, 29 ve 31 yaşlarındaki kişilerin aşırı sağ çevrelere mensup olmadığının belirlendiğini, ancak olayın yabancı düşmanı eylem olarak değerlendirildiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya ParchimSilah YasasınaHaber AjansıDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24