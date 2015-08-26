Sığınmacı yurduna bıçakla geldiler



Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yurt binasına zorla giren iki kişi mülteciler tarafından fark edildi. Bunlardan birinin üzerinde 20,5 santim uzunluğunda bıçak taşıdığını gören sığınmacılar güvenliği haberdar etti.

Bekçilerin geldiğini gören kişiler kaçtı ancak bir süre sonra polisler tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde 2 promilin üzerinde alkol aldıkları saptandı. Bu sırada yabancı düşmanı ifadeler kullanmaya devam eden kişiler hakkında Silah Yasasına muhalefet ve haneye tecavüz suçlamalarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan bir polis sözcüsü, 29 ve 31 yaşlarındaki kişilerin aşırı sağ çevrelere mensup olmadığının belirlendiğini, ancak olayın yabancı düşmanı eylem olarak değerlendirildiğini söyledi.