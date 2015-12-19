Sığınmacı teknesi battı

Türk basınında çıkan haberlere göre, Ege Denizi'nde batan tekne Yunanistan'ın

Kalimnos Adası'na doğru yol

alıyordu.

Kazada en az 18 sığınmacının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Suriye, Irak ve Pakistan'dan gelen 14 sığınmacının ise Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi. Olayın

gece yarısı meydana geldiği belirtiliyor.

BM'nin verilerine göre, bu yıl 800 binden fazla sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı, bunların 700 bini

ise Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giriş yaptı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, ocak ayından bu yana Türkiye ve Yunanistan arasında 500'den fazla insan

boğularak hayatını kaybetti.