Sığınmacı teknesi battı

Türk basınında çıkan haberlere göre, Ege Denizi'nde batan tekne Yunanistan'ın
Kalimnos Adası'na doğru yol
alıyordu.
Kazada en az 18 sığınmacının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Suriye, Irak ve Pakistan'dan gelen 14 sığınmacının ise Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi. Olayın
gece yarısı meydana geldiği belirtiliyor.
BM'nin verilerine göre, bu yıl 800 binden fazla sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı, bunların 700 bini
ise Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giriş yaptı.
Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, ocak ayından bu yana Türkiye ve Yunanistan arasında 500'den fazla insan
boğularak hayatını kaybetti.