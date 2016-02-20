Sığınmacı sayısında ani artış

Avrupa'ya ulaşmak için Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısı artıyor. Sadece perşembe ve cuma günleri 4

bin 600 ve 4 bin 800 sığınmacının adalara geçiş yaptığı kaydedildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıklamasına göre,

bu oran yılın başından bu yana günlük ortalama bin

740 olan sığınmacı sayısından çok fazla.

Şubat ayında Yunan adalarına şu ana dek 27 bin 555 sığınmacının

vardığı kaydedildi. Bir önceki yılın şubat

ayında ise sadece 2 bin 783 sığınmacının Yunanistan'a geçiş yaptığı ifade edildi.

''Türk yetkililer izin veriyor''

Atina'da yayınlanan Kathimerini gazetesinde, “Tam da AB özel zirvesi öncesi, kaçakçılar insan selinin baraj

kapılarını açıyor“ ifadeleri kullanıldı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Avrupalı müzakere ortaklarını

baskı altına almak için bu ani

artışa Türk yetkililerince izin verildiği öne sürüldü.

AB, mart ayı başında Türkiye ile özel bir zirve planlıyor.