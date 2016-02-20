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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı sayısında ani artış

Salıdan cuma gününe kadar Avrupa'ya ulaşma umuduyla Yunan adalarına gelen sığınmacı sayısının 11 bin olduğu açıklandı.

20 Şubat 2016 14:53

Avrupa'ya ulaşmak için Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısı artıyor. Sadece perşembe ve cuma günleri 4
bin 600 ve 4 bin 800 sığınmacının adalara geçiş yaptığı kaydedildi. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıklamasına göre,
bu oran yılın başından bu yana günlük ortalama bin
740 olan sığınmacı sayısından çok fazla.

Şubat ayında Yunan adalarına şu ana dek 27 bin 555 sığınmacının
vardığı kaydedildi. Bir önceki yılın şubat
ayında ise sadece 2 bin 783 sığınmacının Yunanistan'a geçiş yaptığı ifade edildi.

''Türk yetkililer izin veriyor''

Atina'da yayınlanan Kathimerini gazetesinde, “Tam da AB özel zirvesi öncesi, kaçakçılar insan selinin baraj
kapılarını açıyor“ ifadeleri kullanıldı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Avrupalı müzakere ortaklarını
baskı altına almak için bu ani
artışa Türk yetkililerince izin verildiği öne sürüldü.

AB, mart ayı başında Türkiye ile özel bir zirve planlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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