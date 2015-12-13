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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı krizine "armağan" yakıştırması

Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Genel Başkanının oy artışına neden olduğu gerekçesiyle sığınmacı krizi için “armağan” benzetmesi yapması tepki çekti.

13 Aralık 2015 16:29


Aşırı sağcı söylemlerle dikkati çeken Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Genel Başkanı Alexander Gauland ülkeye gelen sığınmacıları kendilerine sunulmuş bir "armağan" olarak nitelendirdi.

"Elbette yeniden oy yükselişi kaydetmemizi öncelikle sığınmacı krizine borçluyuz" diye konuşan Gauland, "Söz konusu krizi bize sunulan bir armağan olarak adlandırabiliriz" dedi.

Haftalık Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, hükümetin sığınmacılara yönelik geliştirdiği politikalarından rahatsızlık duyanların kendi partilerine yöneldiğini ileri süren Gauland, "Kriz çok yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

Rekor artış

Kamuoyu yoklamalarına göre yaz ortasında yönetim kademesinde yaşanan sıkıntıların da etkisiyle oy oranı yüzde üçlerde seyreden AfD, sığınmacı krizi nedeniyle şu sıralarda tarihi bir oy oranına ulaşarak yüzde 10,5'e tırmandı. Son anket sonuçlarına göre AfD yüzde 10,5 oy oranıyla Almanya'da üçüncü siyasi güç haline geldi.

Yeşiler'den eleştiri

Öte yandan Gauland'in mülteci krizini "armağan" olarak tanımlamasına Yeşiller'den sert tepki geldi. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Simone Peter, "Sığınmacı krizini hediye olarak tanımlamak, yoksulların sırtından oy toplamanın en iğrenç yolu" dedi. Peter, AfD Başkanının bu açıklamasıyla savaş mağduru milyonlarca insanla alay ettiğini dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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