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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı krizinde prensipte uzlaşıldı

Avrupa Birliği ülkeleri, 160 bin sığınmacının üyeler arasında paylaşılması konusunda prensipte anlaştı.

15 Eylül 2015 00:27


Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Brüksel'de yaptığı açıklamada 160 bin sığınmacının birlik ülkeleri arasında paylaşılması konusunda "siyasi bir uzlaşmaya" varıldığını söyledi.

"Kotaların belirlenmesinde ve tekil olarak sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda mutabık olmadık" diyen de Maiziere AB Komisyonu'nun hazırladığı planın henüz çoğunluk tarafından destek bulmadığını söyledi.

Konuyla ilgili nihai karar 8 Ekim'de verilecek.

AB Komisyonu mayıs ayında İtalya ve Yunanistan'dan 40 bin sığınmacının üye ülkeler arasında paylaşılmasını içeren bir öneride bulunmuştu.

Komisyon eylül ayında da 120 bin sığınmacının daha paylaşılmasını önermişti.

Bu öneriler Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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