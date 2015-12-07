T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı krizi siyasilerin arasını açtı

Almanya'da iltica işlemlerinde yaşanan yığılmalar, başvuruların sonuçlandırılmasını geciktirince Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière arasında tartışma başladı.

07 Aralık 2015 22:32


Martin Schulz, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) işlemleri ivedilikle sonuçlandıramamasının sorumluluğunu İçişleri Bakanı de Maiziere'e yükledi. Die Welt gazetesine açıklamalarda bulunan Schulz, eyaletler ve yerel yönetimlerin uzun süredir şikayetlerine rağmen de Maiziere'in sorunları çözemediğini ifade etti. Schulz, "Bakan Federal Hükümetin aldığı kararı artık uygulamaya geçirmeli. O zaman işler daha kolay yürüyecektir" dedi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger ise katıldığı bir televizyon programında sığınmacıların ülkeye kabülü ve uyumlarının sağlanmasının ulusal bir ödev olduğunu söyledi. İltica başvurularının teferruatlı bir yapıya sahip olmasına karşın idari süreç açısından üstesinden gelinebilecek durumda olduğunu kaydeden Bakan, Federal hükümetten başvuru yığılmalarının önüne geçecek adımları atmasını istedi.

Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter ise Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, İçişleri Bakanlığı'nın savsaklamaları nedeniyle BAMF'ın müracaatları vaktinde sonuçlandıramadığını ileri sürdü. Hofreiter, memur sayısının artırılmasını, gerekirse fazla mesai yapılmasını istedi.

Passauer Neue Presse'de yer alan habere göre, henüz işleme girmeyen iltica başvurularının sayısı kasım ayı sonu itibariyle 356 bini aştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAvrupa Parlamentosu Başkanı Martin SchulzBakanı ThomasMaizièreSchulz Federal GöçMülteciler DairesiBakanıMaiziereWeltSchulzFederal HükümetinRen Vestfalya EyaletiBakanı Ralf JägerBakan FederalMeclis Grubu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24