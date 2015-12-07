Sığınmacı krizi siyasilerin arasını açtı



Martin Schulz, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) işlemleri ivedilikle sonuçlandıramamasının sorumluluğunu İçişleri Bakanı de Maiziere'e yükledi. Die Welt gazetesine açıklamalarda bulunan Schulz, eyaletler ve yerel yönetimlerin uzun süredir şikayetlerine rağmen de Maiziere'in sorunları çözemediğini ifade etti. Schulz, "Bakan Federal Hükümetin aldığı kararı artık uygulamaya geçirmeli. O zaman işler daha kolay yürüyecektir" dedi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger ise katıldığı bir televizyon programında sığınmacıların ülkeye kabülü ve uyumlarının sağlanmasının ulusal bir ödev olduğunu söyledi. İltica başvurularının teferruatlı bir yapıya sahip olmasına karşın idari süreç açısından üstesinden gelinebilecek durumda olduğunu kaydeden Bakan, Federal hükümetten başvuru yığılmalarının önüne geçecek adımları atmasını istedi.

Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter ise Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, İçişleri Bakanlığı'nın savsaklamaları nedeniyle BAMF'ın müracaatları vaktinde sonuçlandıramadığını ileri sürdü. Hofreiter, memur sayısının artırılmasını, gerekirse fazla mesai yapılmasını istedi.

Passauer Neue Presse'de yer alan habere göre, henüz işleme girmeyen iltica başvurularının sayısı kasım ayı sonu itibariyle 356 bini aştı.