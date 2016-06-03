Sığınmacı kampında 30 çocuğa tecavüz eden temizlikçiye 108 yıl hapis

Türkiye’ye sığınan ve Gaziantep’in Nizip ilçesindeki çadır kentte barınan Suriyeli 30 çocuğu, 1.5 ile 5 lira arasında para vererek kandırıp cinsel tacizde bulunduğu için tutuklanan kamp görevlisi 29 yaşındaki Erdal E., yargılandığı davada 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suriyeli 10 bin 800 sığınmacının barındığı Nizip çadırkentte, geçen yıl Eylül ayında küçük çocukların taciz edildiği iddia edildi. Şikayetler üzerine jandarma, kampta hizmet veren şirket elemanı olarak çalışan ve tuvalet temizliğinden sorumlu olan Erdal E.’yi 4 Eylül 2015 günü gözaltına aldı.

Çocukları tuvalette taciz etmiş

cumhuriyet'in haberine göre, soruşturma kapsamında Suriyeli çocukların da bilgisine başvuruldu. Jandarmanın ulaştığı taciz mağduru 30 çocuk, son 3 aylık süreçte Erdal E.’nin kendilerine para vererek, temizliğini yaptığı tuvaletlerde cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.



Taciz mağduru Suriyeli çocuklar, Erdal E.’nin kendilerini 1.5 lira ile 5 lira arasında değişen paralarla kandırdığını söyledi. Çocukların anlatımları ve şikayet üzerine gözaltına alınan ve ilk etapta sadece bir çocuğu taciz ettiğini söyleyen Erdal E. tutuklandı.



Tutuklanmasının ardından hakkında iddianame hazırlanan ve yargılama sürecinde suçlamaları reddeden Erdal E. bugün son kez hakim karşısına çıktı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AFAD’ı temsil eden avukatların da katıldığı duruşmada, son sözleri sorulan sanık Erdal E., suçlamaları reddetti ve jandarmadaki ifadesini işkenceye maruz kaldığı için taciz iddiasını kabul ettiğini söyleyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak sanık Erdal E.’yi toplam 108 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararının yüzüne okunmasının ardından sanık Erdal E., jandarmalar tarafından yeniden cezaevine götürüldü.