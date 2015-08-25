Sığınmacı kadın denizin ortasında doğurdu



Alman ordusundan yapılan açıklamaya göre, bundan 5 ay önce Somali'den yola çıktığı belirtilen Rahma isimli Somalili sığınmacı, Akdeniz'de teknesinin zor duruma düşmesi üzerine Alman yardım ekipleri tarafından kurtarıldı.

33 yaşındaki Somalili sığınmacı, kendisini kurtaran "Schleswig-Holstein" isimli fırkateynde Sophia adı verilen bir kız doğurdu. 3 kilo ağırlığında ve 49 santimetre doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aylardır tek başına yoldaymış

Anne Rahma'nın Somali'nin başkenti Mogadişu'dan bundan 5 ay önce yalnız başına yola çıktığı öğrenildi. Doğumdan ötürü bitkin düşen anne İtalya'da hastaneye kaldırılacak.

Alman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir gemide ilk kez bir bebeğin dünyaya geldiği kaydedildi. Doğumda gemi hekiminin yanı sıra bir subayın da yardımcı olduğu bildirildi.

"Schleswig-Holstein" fırkateyni aralarında Rahma'nın da bulunduğu 453 sığınmacıyı hafta sonunda kurtarmıştı. Hafta sonunda Akdeniz'de 4 binden fazla sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacı krizi gündemin ilk sıralarında

Avrupa'ya yönündeki sığınmacı akını uluslararası toplumun gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Bir grup sığınmacı, metrelerce yükseklikte tel örgülerin kurulduğu Macaristan sınırını aştı. Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu bin kadar sığınmacı ülkeye girmeyi başardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin gelecek yıl sayıları 5 bin ile 8 bin arasında değişen Suriyeli mülteci kabul etmeyi planladığını açıkladı. Sözcü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından kendilerine sunulan 15 bin kişilik sığınmacı listesinin incelendiğini belirtti.