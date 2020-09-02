Sığınmacı kadın Covid-19 çıktığı için kamptan Sicilya'ya götürülürken helikopterde doğum yaptı

İtalya'nın Lampedusa adasından Sicilya'ya giden helikopterde bulunan hamile ve Covid-19 hastası bir sığınmacı kadın adaya varamadan doğum yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Lampedusa adasında normal şartlarda 100 kişiyi barındırabilen ancak kapasitesinin 10 kat üstüne çıkan bir sığınmacı kampında yaşayan kadının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca yetkililer kadını helikopterle Sicilya'ya transfer etmeye karar verdi. Covid-19 pozitif ve hamile olan kadın uçakta beklenmedik bir şekilde doğum yaptı.

Sicilya yerel hükûmeti ve İtalya merkez hükûmeti son haftalarda sığınmacı kamplarındaki yoğunlukla ilgili olarak baskı altındaydı. Sicilya Valisi Nello Musumeci, Roma'yı Afrika'dan gelen sığınmacı sayısındaki artışla ilgili yardım etmemekle suçlamıştı.

Akdeniz'i geçerek İtalya kıyılarına ulaşan sığınmacı sayısının 2020'nin başından bu yana 19 bin 400 olduğu belirtiliyor.