-Sığınmacı judocunun vatandaşlık talebine "veto" ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Türkiye'ye siyasi sığınma talebinde bulunan ve ardından Türk vatandaşlığına geçmek isteyen dünya şampiyonu 30 yaşındaki görme engelli Azeri judocu Razi Safarov'un vatandaşlık talebi kabul edilmedi. Görme yetisini 25 yaşından sonra kaybeden ve engelli olmadan önce Rusya milli takım formasıyla mücadele eden Razi Safarov'un Rusya ve Azerbaycan vatandaşlığı bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'a 1,5 yıl önce transfer olan ve Görme Engelliler Judo Milli Takımı kamplarına da partner sporcu olarak katılan Safirov'un, dünya şampiyonluğunun yanı sıra çeşitli uluslararası dereceleri bulunuyor. Türkiye'ye siyasi sığınma talebinde bulunan ve ardından Türk milli takım formasını giyebilmesi için Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından Türk vatandaşlığına geçirilmek istenen Safarov'un vatandaşlık talebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ''ret'' edildi. Görme engelliler judo B3 (az gören) kategorisi artı 100 kiloda spor yapan Razi Safarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de siyasi sığınmacıyım. Türkiye'den her zaman destek aldım. Türk vatandaşı olmam halinde olimpiyat madalyası getirebilirim. Türkiye adına yarışmak istiyorum. Rusya ve farklı ülkelerden teklif var. Ancak ben Türkiye'yi istiyorum. Çünkü ben zaten Türk'üm'' diye konuştu. Türkiye adına en az iki paralimpik olimpiyatlarına katılabileceğini anlatan Safarov, ''Milli takım kamplarına katılıyorum. Türkiye'ye madalyalar getirmek istiyorum'' dedi. Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin de Razi Safarov'u Türk vatandaşı yapmak için iki kez talepte bulunduklarını söyledi. Safarov'un başarılı bir sporcu olduğunu dile getiren Çetin, ''Bize büyük fayda sağlayabilecek bir sporcu. Daha önce Türk vatandaşlığına geçirebilmek için Spor Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan olumsuz yanıt geldi. İkinci talebimiz de aynı şekilde kabul edilmedi. 17 Kasım'da İngiltere'de Avrupa Şampiyonası var. Bu şampiyonada derece yaparak 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları için kota almayı hedefliyorduk'' diye konuştu.