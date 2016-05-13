Sığınmacı çocuk gelinlerin dramı



SOS Çocuk Köyü adlı yardım kuruluşunun verilerine göre Suriye iç savaşı başlamadan önce nikahların yüzde 13'ünde eşlerden biri ya da ikisi 18 yaşın altında iken bu oran şu an yüzde 51'e yükselmiş durumda. Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki mülteci kamplarında bu duruma sıkça rastlandığını ifade eden SOS Çocuk Köyü Ortadoğu Sorumlusu Aliye El Dalli, ailelerin küçük kızlarını evlendirerek, onları olası bir göç sırasında eşinin güvencesine teslim etmek istediklerini, ayrıca başlık parası nedeni ile mali sıkıntı yaşayan ailelerin de sözkonusu evliliklere onay verebildiğini belirtti.

SOS Çocuk Köyü açıklamasında, bu tip evliliklerin genç kızlar için felaket sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Kızların evlendikten sonra sadece okulunu terk etmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal olarak tecrit altına alındıkları belirtilirken, çoğunun evde şiddet gördüğü ve genelde kendilerinden yaşça çok büyük olan kocalarının cinsel saldırılarına maruz kaldığı bildirildi.