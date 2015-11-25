Sığınmacı akınına karşı sert önlemler



#llinks#Norveç ve Danimarka'dan sonra İsveç de iltica yasalarını sertleştirmeye hazırlanıyor. Başbakan Stefan Löfven basın toplantısında, “Ülkemize 80 bin sığınmacı geldi. Daha fazla sığınmacı alacak durumda olmayışımızdan üzüntü duyuyorum”, dedi.

Norveç hükümeti de perşembe gününden itibaren sınır ve feribot limanlarındaki kontrollerin arttırılacağını duyurdu.

İsveç hükümeti iltica yasalarını şimdilik üç yıl süreyle Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlaştırmayı amaçlıyor. Buna göre, daha az sığınmacıya ülkede kalma izni verilecek, süreli ikamet izinlerinin sayısı artacak, aile birleşimi zorlaşacak, otobüs ve trenlerdeki kimlik kontrolleri sıklaştırılacak.

İsveç Başbakanı Löfven sığınmacıların başka AB ülkelerine sığınmalarını umduğunu belirtti.

İsveç hükümeti iki hafta önce ülkedeki sığınmacıların başka ülkelere dağıtılması için AB Komisyonu'na başvuruda bulunmuştu. İsveç kısa süre önce rastgele kimlik kontrollerini arttırmış ancak bu önlemle sığınmacı sayısı azalmadığı için sınırlardaki polis sayısının iki katına çıkarılması kararlaştırılmıştı.

Norveç hükümeti de mevcut kuralları sertleştirmeye hazırlanıyor. Başbakan Erna Solberg denizyolu şirketlerinden yolcularının pasaport ve seyahat belgesi bulundurmasına dikkat edilmesini istedi. Bayan Solberg İsveç hükümetinin daha fazla sığınmacı kabul etmeme kararına işaretle, “Başımıza aynı şeyin gelmesini bekleyemeyeceğimiz için ek önlemler almak zorundayız” dedi.

Fransa Başbakanı Valls: 'Sığınmacı alımı durmalı'

Fransa Başbakanı Manuel Valls ise Ortadoğu ülkelerinden Fransa'ya sığınmacı alımının durdurulmasını istedi. Başbakan, bazı Avrupa gazetelerinin temsilcileri ile yaptığı basın toplantısında, "Avrupa'ya daha fazla sığınmacı kabul edemeyiz, bu mümkün değil" dedi. Avrupa sınırılarının kontrolünün AB'nin kaderini belirleyeceğini belirten Valls, "Biz bunu yapmazsak halklar 'Avrupa yeter artık!' diyecek" dedi. Binlerce sığınmacıyı kontrolsüz bir şekilde Avrupa'ya girmesine izin vermek yerine Suriye'nin komşuları Türkiye, Lübnan ve Ürdün ile bir çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Valls, "Yoksa Avrupa, sınırılarını etkin bir şekilde kontrol etme kabiliyetini tehlikeye sokar" diye konuştu.